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Сегодня, 18:11

В рамках ФЦП «Жилище» новые дома получат 75 семей


В рамках ФЦП «Жилище» новые дома получат 75 семейВ этом году в рамках федеральной целевой программы «Жилище» улучшить условия проживания или приобрести новый дом смогут около 75 семей. Из них 37 многодетных.

Сегодня министерство спорта и молодежной политики подписало соглашение с финансовыми организациями, которые по итогам конкурсного отбора были выбраны для обслуживания средств, выделяемых в рамках программы.

По словам руководителя ведомства, уже определено финансирование на текущий год. На подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» будет направлено более 31-го миллиона рублей. В том числе 15 миллионов – из федеральной казны, 10 миллионов – из республиканского бюджета, и 6 миллионов – из местных бюджетов.



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