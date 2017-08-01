В рамках ФЦП «Жилище» новые дома получат 75 семей

В этом году в рамках федеральной целевой программы «Жилище» улучшить условия проживания или приобрести новый дом смогут около 75 семей. Из них 37 многодетных.



Сегодня министерство спорта и молодежной политики подписало соглашение с финансовыми организациями, которые по итогам конкурсного отбора были выбраны для обслуживания средств, выделяемых в рамках программы.



По словам руководителя ведомства, уже определено финансирование на текущий год. На подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» будет направлено более 31-го миллиона рублей. В том числе 15 миллионов – из федеральной казны, 10 миллионов – из республиканского бюджета, и 6 миллионов – из местных бюджетов. В этом году в рамках федеральной целевой программы «Жилище» улучшить условия проживания или приобрести новый дом смогут около 75 семей. Из них 37 многодетных.Сегодня министерство спорта и молодежной политики подписало соглашение с финансовыми организациями, которые по итогам конкурсного отбора были выбраны для обслуживания средств, выделяемых в рамках программы.По словам руководителя ведомства, уже определено финансирование на текущий год. На подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» будет направлено более 31-го миллиона рублей. В том числе 15 миллионов – из федеральной казны, 10 миллионов – из республиканского бюджета, и 6 миллионов – из местных бюджетов.



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