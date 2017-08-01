В администрацию Элисты поступают обращения о сжигании в черте города несанкционированных свалок

В администрацию Элисты продолжают поступать обращения о сжигании в черте города несанкционированных свалок. Столица в эти дни окутана дымом. Люди чувствуют неприятный запах. Как сообщили сегодня в региональном управлении МЧС, горит полигон твердых бытовых отходов и камыш. Тему продолжит Зоя Бармагнанова.



Жительница 8 микрорайона Делгир Манджиева вместе с детьми на улице старается находиться как можно реже. Причиной тому неприятный запах горения. Как выяснилось, он исходит от городского полигона твердых бытовых отходов. В последнее время все чаще стал дуть западный ветер. Именно он и приносит в спальные районы канцерогенный дым.



Дымящаяся городская свалка – картина привычная, говорят сотрудники СпецАТХ. Некоторые участки ежедневно приходится заливать водой. В жаркую погоду случаются стихийные возгорания. О том, что кроме территории полигона в черте Элисты горят несанкционированные свалки и камыш говорили и на заседании Правительства Калмыкии.



По данным экологических служб, в степной столице более 20-ти несанкционированных свалок. Ни административные штрафы, ни усилия инспекторов найти цивилизованные методы борьбы с недобросовестными гражданами пока ни к чему не привели. Горожане предпочитают не пользоваться услугами «СПЕЦАТХа», а выбрасывать отходы под окна своих же домов. Между тем, со следующего года 10 процентов республиканского бюджета будет выделяться в городскую казну на мероприятия по недопущению стихийных свалок.



Пакеты, ветошь, пластиковые бутылки, средства личной гигиены, упаковки от лекарств и бытовой техники. Это лишь часть того, что можно увидеть на несанкционированных свалках. Стихийные горы мусора, порой, даже в центре, постепенно превращают современные элистинские улицы в древнеримские. В 8-м веке до нашей эры римляне высыпали отходы в открытые ямы прямо за городскими стенами. Видимо, в 21 веке еще есть те, кто следует этому примеру.



Здесь в заброшенном частном доме прямо в центре города в переулке Продольный образовалась несанкционированная свалка. Бутылки, предметы быта и мебель. Но главное, что от всего этого исходит запах гниющего мусора.



Василий Проценко часто проходит мимо этого объекта. По его словам, свалка здесь существует на протяжении 8 лет. И утверждает, что у такого домовладения даже есть хозяин.



Элистинец уверен, что горы мусора перестанут расти с космической скоростью только тогда, когда главными санитарами станут не только мусороуборочные машины, но, в первую очередь, сами жители. В администрацию Элисты продолжают поступать обращения о сжигании в черте города несанкционированных свалок. Столица в эти дни окутана дымом. Люди чувствуют неприятный запах. Как сообщили сегодня в региональном управлении МЧС, горит полигон твердых бытовых отходов и камыш. Тему продолжит Зоя Бармагнанова.Жительница 8 микрорайона Делгир Манджиева вместе с детьми на улице старается находиться как можно реже. Причиной тому неприятный запах горения. Как выяснилось, он исходит от городского полигона твердых бытовых отходов. В последнее время все чаще стал дуть западный ветер. Именно он и приносит в спальные районы канцерогенный дым.Дымящаяся городская свалка – картина привычная, говорят сотрудники СпецАТХ. Некоторые участки ежедневно приходится заливать водой. В жаркую погоду случаются стихийные возгорания. О том, что кроме территории полигона в черте Элисты горят несанкционированные свалки и камыш говорили и на заседании Правительства Калмыкии.По данным экологических служб, в степной столице более 20-ти несанкционированных свалок. Ни административные штрафы, ни усилия инспекторов найти цивилизованные методы борьбы с недобросовестными гражданами пока ни к чему не привели. Горожане предпочитают не пользоваться услугами «СПЕЦАТХа», а выбрасывать отходы под окна своих же домов. Между тем, со следующего года 10 процентов республиканского бюджета будет выделяться в городскую казну на мероприятия по недопущению стихийных свалок.Пакеты, ветошь, пластиковые бутылки, средства личной гигиены, упаковки от лекарств и бытовой техники. Это лишь часть того, что можно увидеть на несанкционированных свалках. Стихийные горы мусора, порой, даже в центре, постепенно превращают современные элистинские улицы в древнеримские. В 8-м веке до нашей эры римляне высыпали отходы в открытые ямы прямо за городскими стенами. Видимо, в 21 веке еще есть те, кто следует этому примеру.Здесь в заброшенном частном доме прямо в центре города в переулке Продольный образовалась несанкционированная свалка. Бутылки, предметы быта и мебель. Но главное, что от всего этого исходит запах гниющего мусора.Василий Проценко часто проходит мимо этого объекта. По его словам, свалка здесь существует на протяжении 8 лет. И утверждает, что у такого домовладения даже есть хозяин.Элистинец уверен, что горы мусора перестанут расти с космической скоростью только тогда, когда главными санитарами станут не только мусороуборочные машины, но, в первую очередь, сами жители.



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