«Луч добра подарим детям». Под таким названием в Целинном районе состоялся культурно-оздоровительный фестиваль для ребят с ограниченными физическими возможностями. Главная цель – реабилитация посредством активного отдыха и творческих занятий. Подробнее Елена Алексенко.



Многодетная мама Оксана Бармагнанова ежегодно привозит детей на этот фестиваль. Ее пятилетняя дочь Вика по состоянию здоровья нуждается в постоянной реабилитации, регулярных занятиях лечебной физкультурой и массаже. Но не менее важна и социализация. Потому, участие в фестивале помогает девочке стать более открытой, общительной.



В оздоровительный лагерь «Сайгачонок» приехали отдохнуть более сорока детей из двадцати шести семей. Многие прИбыли вместе с родителями. Воспитатели и организаторы постарались разнообразить каждый из трех дней. Интересная и насыщенная программа включала в себя мастер-классы «Волшебная кисточка», «Фреска из фольги», «Волшебство детских рук», психологические тренинги по развитию коммуникативных способностей, игры на знакомство, водные процедуры, проведение флешмоба и спортивных соревнований.



Одним из самых ярких и запоминающихся моментов для участников фестиваля стала поездка на элистинский ипподром. В ходе экскурсии ребятам рассказали о породах лошадей, показали, как ухаживать за этими красивыми животными. Но самое главное – все желающие смогли попробовать себя в роли наездников.



Фестиваль «Луч добра подарим детям» в районе проходит уже шестой раз в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда на территории Целинного РМО». В этом году он расширил свои границы. Помимо жителей района, участниками форума стали три семьи из Элисты. Организаторы планируют проводить подобные форумы и в других РМО.



Летний лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья - это не только отдых. Здесь они развивают творческие способности, расширяют сферу интересов, открывают для себя новые хобби. Но главное, по мнению родителей и педагогов, учатся работать в команде, общаются с ровесниками и находят новых друзей. «Луч добра подарим детям». Под таким названием в Целинном районе состоялся культурно-оздоровительный фестиваль для ребят с ограниченными физическими возможностями. Главная цель – реабилитация посредством активного отдыха и творческих занятий. Подробнее Елена Алексенко.Многодетная мама Оксана Бармагнанова ежегодно привозит детей на этот фестиваль. Ее пятилетняя дочь Вика по состоянию здоровья нуждается в постоянной реабилитации, регулярных занятиях лечебной физкультурой и массаже. Но не менее важна и социализация. Потому, участие в фестивале помогает девочке стать более открытой, общительной.В оздоровительный лагерь «Сайгачонок» приехали отдохнуть более сорока детей из двадцати шести семей. Многие прИбыли вместе с родителями. Воспитатели и организаторы постарались разнообразить каждый из трех дней. Интересная и насыщенная программа включала в себя мастер-классы «Волшебная кисточка», «Фреска из фольги», «Волшебство детских рук», психологические тренинги по развитию коммуникативных способностей, игры на знакомство, водные процедуры, проведение флешмоба и спортивных соревнований.Одним из самых ярких и запоминающихся моментов для участников фестиваля стала поездка на элистинский ипподром. В ходе экскурсии ребятам рассказали о породах лошадей, показали, как ухаживать за этими красивыми животными. Но самое главное – все желающие смогли попробовать себя в роли наездников.Фестиваль «Луч добра подарим детям» в районе проходит уже шестой раз в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда на территории Целинного РМО». В этом году он расширил свои границы. Помимо жителей района, участниками форума стали три семьи из Элисты. Организаторы планируют проводить подобные форумы и в других РМО.Летний лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья - это не только отдых. Здесь они развивают творческие способности, расширяют сферу интересов, открывают для себя новые хобби. Но главное, по мнению родителей и педагогов, учатся работать в команде, общаются с ровесниками и находят новых друзей.



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