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Сегодня, 12:33

В школы Элисты доставили первую партию новых парт - 800 комплектов


В школы Элисты доставили первую партию новых парт - 800 комплектовВ школы Элисты доставили первую партию новых парт - 800 комплектов. Напомним, по поручению главы Калмыкии, Правительством принято решение обеспечить все образовательные учреждения современными партами. Потребность выявлена в ходе мониторинга профильного ведомства. Когда будет получена оставшаяся часть мебели, и какие школы уже расставляют ее в кабинетах, узнавала Татьяна Гюзяляева.

По словам Вячеслава Кокуева, исполняющего обязанности директора 12-й школы, будет списано примерно 70 парт, срок эксплуатации которых истёк. Вместо них установят такое же количество новых столов-трансформеров. Пока сюда привезли 14 комплектов. Ими решено оборудовать кабинет математики для учащихся 5-7 классов. А уже на днях поступит очередная партия. Полным ходом ведется сборка и монтаж мебели и в школе номер 21. По словам директора Тамары Сим, заявка полностью удовлетворена, вопрос о недостающих ростовых партах, снят с повестки дня.

Кипит работа и в Элистинской классической гимназии. В стенах учреждения городская администрация планировала открыть начальный блок. Проект реализовали за счет собственных средств. Строительно-ремонтные работы, начатые еще ранней весной, в июне полностью завершились. Кроме того, кабинеты для всех трех первых классов оснастят новой мебелью.

Решен вопрос и с кадрами. К работе приступили выпускники КалмГу. По словам молодых специалистов, уже состоялось знакомство с родителями, и воспитанниками - будущими первоклассниками.

Между тем, как стало известно, до 1 сентября – в школы Элисты поступят 1560 парт нового поколения. 800 комплектов – уже распределены.

Проект, напомним, реализуется в рамках поручения главы региона. Алексей Орлов потребовал обеспечить все школы партами нового поколения. С этой целью и был организован мониторинг, по результатам которого озвучили общую потребность в партах-трансформерах – порядка 6 тысяч единиц.



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