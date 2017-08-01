Пожары и отопительный сезон в центре внимания

На очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности были рассмотрены несколько вопросов, касающихся противопожарных мероприятий, бесперебойного электроснабжения в осенне-зимний период. Как было отмечено, в эти дни проводятся надзорно-профилактические мероприятия на избирательных участках в столице и в районах.



Напомним, 10 сентября состоятся дополнительные выборы депутатов в Элистинское городское собрание и в Собрание депутатов Сарпинского и Лаганского РМО. Кроме того, управление МЧС проводит инструктивные занятия с членами избирательных комиссий и обслуживающим персоналом участков по мерам пожарной безопасности, а также действиям в случае возникновения ЧС.



Между тем, подготовка к отопительному сезону продолжается. Есть вопросы, для решения которых еще потребуется время. По словам председателя правительства Игоря Зотова, все работы должны завершиться в сроки, чтобы жители региона не испытывали трудности в осенне-зимний период. Это касается и объектов жизнеобеспечения. На очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности были рассмотрены несколько вопросов, касающихся противопожарных мероприятий, бесперебойного электроснабжения в осенне-зимний период. Как было отмечено, в эти дни проводятся надзорно-профилактические мероприятия на избирательных участках в столице и в районах.Напомним, 10 сентября состоятся дополнительные выборы депутатов в Элистинское городское собрание и в Собрание депутатов Сарпинского и Лаганского РМО. Кроме того, управление МЧС проводит инструктивные занятия с членами избирательных комиссий и обслуживающим персоналом участков по мерам пожарной безопасности, а также действиям в случае возникновения ЧС.Между тем, подготовка к отопительному сезону продолжается. Есть вопросы, для решения которых еще потребуется время. По словам председателя правительства Игоря Зотова, все работы должны завершиться в сроки, чтобы жители региона не испытывали трудности в осенне-зимний период. Это касается и объектов жизнеобеспечения.



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