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Сегодня, 12:23

Киношкола для детей и подростков открылась в Элисте


Киношкола для детей и подростков открылась в ЭлистеКиношкола для детей и подростков открылась в Элисте. Ее инициатором выступила известный режиссер Элла Манжеева. По ее приглашению в калмыцкую столицу прибыл преподавательский состав московской детской киношколы «МакГаффин». Они проведут для ребят мастер-классы по основам сценарного искусства, режиссуры и монтажа.

Участие в уникальном проекте принимают 17 школьников от 9 до 16 лет. Продлится киносмена до 19 августа. За этот период учащиеся смогут попробовать себя в роли творца и создать свой короткометражный фильм.



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