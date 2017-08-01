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Сегодня, 12:22

Элистинские детские сады проходят процедуру приемки


Элистинские детские сады проходят процедуру приемки Санитарно-гигиенические нормы, противопожарная безопасность. В эти дни элистинские детские сады проходят процедуру приемки после традиционных летних ремонтов. Какие итоги уже готовы озвучить представители проверяющей комиссии, выясняла Зоя Бармагнанова.

В распоряжении комиссии папки с необходимой документацией. Проверяющие изучают исполнение всех предписаний надзорных органов. Детский сад «Ягодка» в ходе очередной проверки продемонстрировал межведомственной комиссии только что отремонтированные группы. В помещении состояние газоотопительной системы признали удовлетворительным. Специалисты изучили инженерные сети, функционирование системы противопожарной сигнализации, наличие огнетушителей. Заведующей детским садом и ответственным лицам сотрудники Госпожнадзора оказали методическую помощь.

В 4-х группах этого детского сада в ходе ремонта провели выравнивание стен и их покраску. Заменили потолочную плитку. Таковы нормы Госпожнадзора. А вот температурный режим в этом дошкольном учреждении не соответствует санитарным нормам. В жаркие дни на термометрах вместо положенных 24-х градусов, в группах +32. К тому же в одном из кабинетов возникли проблемы с канализацией.

Сразу же после инспекционной проверки Межведомственная комиссия провела заседание. Выявленные нарушения доведены до ответственных лиц. И в самое ближайшее время должны быть приняты меры по их устранению. Под строгим оком проверяющих и работа системы тепловодоснабжения. К примеру, муниципальный детский сад номер 32 комиссию не прошел из-за отсутствия горячей воды.

На сегодняшний день проверку прошли 17 детских садов из 34-х. Они соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, противопожарной безопасности. По всем критериям учреждения готовы начать образовательный процесс. Между тем межведомственная комиссия продолжит осуществлять приемку дошкольных учреждений города. Она продлится до 20 августа.



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