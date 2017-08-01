12 заброшенных ларьков в Элисте будут снесены. Мероприятия по демонтажу продолжаются в степной столице с 1 августа. Об этом в интервью Вестям рассказал Глава администрации города Окон Нохашкиев. С перечнем самовольно установленных и незаконно размещенных нестационарных торговых объектов можно ознакомиться на сайте городской администрации.



Как выяснилось, все эти киоски годами не работали. В случае если владелец не обратится за получением имущества в течение шести месяцев, его торговая точка будет переведена в муниципальную собственность, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.



Полностью интервью Главы Администрации Элисты Окона Нохашкиева смотрите сегодня в шесть вечера на телеканале Россия 24. 12 заброшенных ларьков в Элисте будут снесены. Мероприятия по демонтажу продолжаются в степной столице с 1 августа. Об этом в интервью Вестям рассказал Глава администрации города Окон Нохашкиев. С перечнем самовольно установленных и незаконно размещенных нестационарных торговых объектов можно ознакомиться на сайте городской администрации.Как выяснилось, все эти киоски годами не работали. В случае если владелец не обратится за получением имущества в течение шести месяцев, его торговая точка будет переведена в муниципальную собственность, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.Полностью интервью Главы Администрации Элисты Окона Нохашкиева смотрите сегодня в шесть вечера на телеканале Россия 24.



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