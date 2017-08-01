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Сегодня, 12:17

В Элисте прошло заседание правительства региона


В Элисте прошло заседание правительства регионаВ эти дни ведется подготовительная работа к реализации второго этапа проекта «Формирование комфортной городской среды», рассчитанного до 2022 года. В муниципальных образованиях с населением более тысячи человек проводится инвентаризация всех дворовых и общественных территорий, чтобы оценить состояние сферы благоустройства.

Об этом говорили сегодня на заседании правительства региона. Кроме того, речь шла о подготовке к началу учебного года. Как было озвучено, большинство образовательных учреждений получили предписания от надзорных органов. Полная укомплектованность ростовой мебелью и стульями зафиксирована только в Черноземельском и Ики-Бурульском районах. Такая же ситуация и с закупкой недостающих учебников. Глава Калмыкии Алексей Орлов остался недоволен докладом профильного министра.

Глава Калмыкии еще раз подчеркнул, любое требуемое с родителей финансовое вложение, касающееся материального оснащения школы или детского сада, незаконно. Как выяснилось, такие случаи продолжают фиксироваться. Так, на заведующую одного из детских садов Целинного района прокуратурой выдано предписание по факту требования с родителей материальной помощи.



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