Алексей Орлов провел прием граждан

Обращение Ольги Эрендженовой поступило в ходе прямой линии с президентом. Ее, как и других жителей семиэтажного дома в третьем микрорайоне, волнует проблема обеспечения водой. По словам элистинки, в квартирах низкий напор.



Ее обращением Глава Калмыкии занялся лично. Как выяснилось, застройщик жилого объекта не установил локальную насосную станцию, которая обеспечила бы бесперебойную подачу воды на верхние этажи. К тому же подрядная организация, которая занималась строительством дома, ликвидирована. Алексей Орлов дал поручения кабинету министров найти застройщика, инициировать судебный процесс. И подчеркнул: права жильцов этого дома должны быть защищены.



Дом возведен в рамках долевого строительства. По словам министра ЖКХ и энергетики Нелли Ткачевой, на встрече с жильцами и представителями управляющей компании определен механизм приобретения и монтажа насосной станции за счет средств собственников жилья, направляемых на капремонт. При этом Алексей Орлов отметил, что все средства, затраченные на покупку насосной станции, жильцам будут компенсированы.



Также Глава региона лично рассмотрел обращение Юлии Гаврильченко, оно касалось неработающего лифта в доме номер 11 в шестом микрорайоне. Рассказывает, что еще в феврале отключили подъемник из-за выработки срока эксплуатации. И теперь пожилым людям и родителям с маленькими детьми непросто выйти на улицу. Лифты требуют замены или модернизации. На эти цели нужны порядка шести миллионов рублей. Алексей Орлов предложил жильцам выбрать республиканскую управляющую компанию, которая займется решением этой проблемы.



Глава республики дал ряд поручений Председателю правительства Игорю Зотову, министру ЖКХ и энергетики Нелли Ткачевой и главе городской администрации Окону Нохашкиеву. При этом обозначил сроки выполнения. Как пояснил Алексей Орлов, на прямую линию Владимиру Путину от жителей Калмыкии поступили 27 обращений. Они находятся на личном контроле Главы региона. И по каждому из них в самое ближайшее время будут приняты меры. Обращение Ольги Эрендженовой поступило в ходе прямой линии с президентом. Ее, как и других жителей семиэтажного дома в третьем микрорайоне, волнует проблема обеспечения водой. По словам элистинки, в квартирах низкий напор.Ее обращением Глава Калмыкии занялся лично. Как выяснилось, застройщик жилого объекта не установил локальную насосную станцию, которая обеспечила бы бесперебойную подачу воды на верхние этажи. К тому же подрядная организация, которая занималась строительством дома, ликвидирована. Алексей Орлов дал поручения кабинету министров найти застройщика, инициировать судебный процесс. И подчеркнул: права жильцов этого дома должны быть защищены.Дом возведен в рамках долевого строительства. По словам министра ЖКХ и энергетики Нелли Ткачевой, на встрече с жильцами и представителями управляющей компании определен механизм приобретения и монтажа насосной станции за счет средств собственников жилья, направляемых на капремонт. При этом Алексей Орлов отметил, что все средства, затраченные на покупку насосной станции, жильцам будут компенсированы.Также Глава региона лично рассмотрел обращение Юлии Гаврильченко, оно касалось неработающего лифта в доме номер 11 в шестом микрорайоне. Рассказывает, что еще в феврале отключили подъемник из-за выработки срока эксплуатации. И теперь пожилым людям и родителям с маленькими детьми непросто выйти на улицу. Лифты требуют замены или модернизации. На эти цели нужны порядка шести миллионов рублей. Алексей Орлов предложил жильцам выбрать республиканскую управляющую компанию, которая займется решением этой проблемы.Глава республики дал ряд поручений Председателю правительства Игорю Зотову, министру ЖКХ и энергетики Нелли Ткачевой и главе городской администрации Окону Нохашкиеву. При этом обозначил сроки выполнения. Как пояснил Алексей Орлов, на прямую линию Владимиру Путину от жителей Калмыкии поступили 27 обращений. Они находятся на личном контроле Главы региона. И по каждому из них в самое ближайшее время будут приняты меры.



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