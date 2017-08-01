Школьники будут обеспечены учебниками

Министерством образования и науки Калмыкии разработана «дорожная карта» по обеспечению школьников учебниками. Региональным ведомством на эти цели выделяются средства за счет субвенций из ресбюджета.



Так, в Элисте заявка подана на шестьдесят одну тысячу 441 экземпляр. Поставка будет производиться поэтапно ориентировочно до 1 сентября. Также Управлением образования Администрации города сформирована заявка на приобретение недостающей мебели, соответствующей санитарным нормам, для детей с 1-го по 4-й классы.



В министерстве напоминают, что сообщить о нарушении своих прав и законных интересов при принятии противоправных решений, действиях или бездействии должностных лиц, можно по телефону «горячей линии». В министерстве он работает в будни с 9 до 18 часов 3-42-03, в администрации 4-01-46 с 9 утра до 9 вечера, в выходные до 8 вечера. Министерством образования и науки Калмыкии разработана «дорожная карта» по обеспечению школьников учебниками. Региональным ведомством на эти цели выделяются средства за счет субвенций из ресбюджета.Так, в Элисте заявка подана на шестьдесят одну тысячу 441 экземпляр. Поставка будет производиться поэтапно ориентировочно до 1 сентября. Также Управлением образования Администрации города сформирована заявка на приобретение недостающей мебели, соответствующей санитарным нормам, для детей с 1-го по 4-й классы.В министерстве напоминают, что сообщить о нарушении своих прав и законных интересов при принятии противоправных решений, действиях или бездействии должностных лиц, можно по телефону «горячей линии». В министерстве он работает в будни с 9 до 18 часов 3-42-03, в администрации 4-01-46 с 9 утра до 9 вечера, в выходные до 8 вечера.



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