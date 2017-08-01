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Сегодня, 18:01

Калмыцкие читатели стали меньше посещать библиотеки


Калмыцкие читатели стали меньше посещать библиотекиКалмыцкие читатели стали меньше посещать библиотеки. На двести экземпляров уменьшилась и общая книговыдача в муниципальных библиотеках. Такую информацию озвучил сегодня министр Хонгор Эльбиков на коллегии регионального ведомства. Говорил он и о нецелевом использовании средств.

Речь шла о 13 миллионах рублей, которые были направлены на покупку необходимых классических и народных инструментов, специализированной технической аппаратуры. Но, по словам Эльбикова, информации о создании новых оркестров или национальных коллективов в муниципальных образованиях не поступало.



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