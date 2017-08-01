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Сегодня, 12:30

Сколько стоит собрать ребенка в школу?


Сколько стоит собрать ребенка в школу?До конца лета осталось всего три недели. Это значит, что совсем скоро образовательные учреждения вновь распахнут свои двери. Подготовкой к новому учебному году в эти дни заняты не только педагоги, но и школьники. А вернее их родители. Сколько же стоит собрать ребенка в школу? Ответ на этот волнующий многих вопрос искала моя коллега Елена Алексенко.

Собрать ребенка в школу. Сейчас это задача номер один для многих родителей. Основное внимание уделяется форменной одежде. Ее вновь вели в образовательных учреждениях несколько лет назад.

Школьная форма – это не только дань традициям, но и вЕяния современной моды. По словам модельеров, она не должна быть скучной, но обязательно деловой. Для мальчиков, как правило, это темные брюки и белая сорочка, для девочек сарафаны или юбки и обязательно жилет.

Приобрести костюм в магазине или сшить школьную одежду в ателье, каждый решает сам. Впрочем, и в продаже широкий ассортимент, и индивидуальных заказов достаточно

Элистинка Инесса Лиджиева, покупая форму для старшего сына Володи, уложилась в две с половиной тысячи. Еще в полторы тысячи обошелся рюкзак. А вот приобретать сразу все канцтовары она не стала. Говорит, что многие принадлежности можно докупить и в течение учебного года. Школьников в семье двое. В среднем на одного ребенка мама планирует потратить до восьми тысяч рублей.

Покупать рюкзаки и канцелярские принадлежности многие предпочитают на рынке. Цены здесь не намного ниже, чем в магазинах, но поторговаться можно. А вот ассортимент везде примерно одинаковый. По словам продавцов, лучше приобретать ортопедический ранец, котрый позволит избежать искривления позвоночника, что называется, под грузом знаний. Важно, чтобы на школьной сумке были светоотражающие элементы. Ценовой разбег от шестисот рублей до пяти тысяч. В среднем такая покупка обойдется в три – три с половиной тысячи рублей. Но при хорошей эксплуатации рюкзак прослужит не один год.

С особой внимательностью стоит подойти и к выбору обуви. Она должна быть не только красивой, но и практичной. На прилавках магазинов и рынка множество вариантов. Цены на детскую обувь почти такие же как на взрослую. В среднем порядка двух-трех тысяч рублей.

Для многих родителей цена при покупке товара – аргумент важный, но не решающий. Главное, чтобы ребенку нравилось учиться. У школьников, конечно, есть свои пожелания и предпочтения.

А вот для тех родителей, кому не под силу подготовить своих детей к учебному процессу, в городе, да и районах республики организовывают традиционную акцию «Помоги собрать ребенка в школу». На учете в городском отделе опеки - более пятидесяти таких семей. В них воспитываются более ста детей.



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