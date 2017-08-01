В Калмыкии организованы молебны для школьников и студентов

До нового учебного года остается всего 20 дней. Традиционно, в Центральном хуруле Калмыкии в этот период будут организованы молебны для школьников и студентов по субботам и воскресеньям, начиная со следующей недели.



Они призваны удалить препятствия в получении знаний, помочь укрепить память, развить творческие наклонности. Монахи проведут особые ритуалы, связанные с такими божествами как Будда мудрости Манджушри, Будды долголетия и Будда медицины Манла, Белозонтичная Тара. До нового учебного года остается всего 20 дней. Традиционно, в Центральном хуруле Калмыкии в этот период будут организованы молебны для школьников и студентов по субботам и воскресеньям, начиная со следующей недели.Они призваны удалить препятствия в получении знаний, помочь укрепить память, развить творческие наклонности. Монахи проведут особые ритуалы, связанные с такими божествами как Будда мудрости Манджушри, Будды долголетия и Будда медицины Манла, Белозонтичная Тара.



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