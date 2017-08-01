В Калмыкии работает детский военно-патриотический лагерь «Юный десантник»

В калмыцком регионе свою работу продолжает детский военно-патриотический лагерь «Юный десантник». Это совместный проект клуба управления федеральной службы исполнения наказаний «Юный спецназовец» и федерацией грэпплинга. В течение десяти дней более ста школьников будут находиться в военно-полевых условияхи и приобретать навыки выживания. С подробностями Елена Алексенко.



Ангира Федорова из тех девушек, которые могут сами за себя постоять. В клубе юный десантник она занимается три года с тех пор, как стала посещать секцию рукопашного боя. В подобных сборах она участвует не впервые. Говорит, они помогают стать самостоятельнее и улучшают физическую форму. «Здесь все по взрослому», говорит она.



Условия в лагере действительно приближены к военным. Палаточный городок раскинулся посреди степи. От палящего солнца спасает тень немногочисленных деревьев. Строгий распорядок дня включает в себя многочасовые тренировки, занятия по тактико-специальной подготовке, топографии, основам медицинских знаний. Тренеры стараются развить в детях выносливость и умение работать в команде.



Регулярно лагерь посещают представители спецотдела МВД и отряда специального назначения УФСИН «Гюрза». Они проводят мастер-классы для ребят, демонстрируют вооружение и технику. Еще одна задача – патриотическое воспитание.



Главное условие пребывания – практически полное отсутствие мобильной связи. Звонок домой разрешается один раз в сутки на пять минут.

Некоторые родители приезжают сюда, чтобы помочь с полевой кухней, а заодно и повидать своих детей. Это они готовят юнармейцам вкусную и питательную еду.



Проверить свою силу духа и выносливость отважились более сотни ребят. Они проведут в лагере десять дней. Здесь же занимались 25 детей от четырех до восьми лет. Для них программа была рассчитана всего на двое суток. В калмыцком регионе свою работу продолжает детский военно-патриотический лагерь «Юный десантник». Это совместный проект клуба управления федеральной службы исполнения наказаний «Юный спецназовец» и федерацией грэпплинга. В течение десяти дней более ста школьников будут находиться в военно-полевых условияхи и приобретать навыки выживания. С подробностями Елена Алексенко.Ангира Федорова из тех девушек, которые могут сами за себя постоять. В клубе юный десантник она занимается три года с тех пор, как стала посещать секцию рукопашного боя. В подобных сборах она участвует не впервые. Говорит, они помогают стать самостоятельнее и улучшают физическую форму. «Здесь все по взрослому», говорит она.Условия в лагере действительно приближены к военным. Палаточный городок раскинулся посреди степи. От палящего солнца спасает тень немногочисленных деревьев. Строгий распорядок дня включает в себя многочасовые тренировки, занятия по тактико-специальной подготовке, топографии, основам медицинских знаний. Тренеры стараются развить в детях выносливость и умение работать в команде.Регулярно лагерь посещают представители спецотдела МВД и отряда специального назначения УФСИН «Гюрза». Они проводят мастер-классы для ребят, демонстрируют вооружение и технику. Еще одна задача – патриотическое воспитание.Главное условие пребывания – практически полное отсутствие мобильной связи. Звонок домой разрешается один раз в сутки на пять минут.Некоторые родители приезжают сюда, чтобы помочь с полевой кухней, а заодно и повидать своих детей. Это они готовят юнармейцам вкусную и питательную еду.Проверить свою силу духа и выносливость отважились более сотни ребят. Они проведут в лагере десять дней. Здесь же занимались 25 детей от четырех до восьми лет. Для них программа была рассчитана всего на двое суток.



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