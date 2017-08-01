ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:27

В Калмыкии работает детский военно-патриотический лагерь «Юный десантник»


В Калмыкии работает детский военно-патриотический лагерь «Юный десантник»В калмыцком регионе свою работу продолжает детский военно-патриотический лагерь «Юный десантник». Это совместный проект клуба управления федеральной службы исполнения наказаний «Юный спецназовец» и федерацией грэпплинга. В течение десяти дней более ста школьников будут находиться в военно-полевых условияхи и приобретать навыки выживания. С подробностями Елена Алексенко.

Ангира Федорова из тех девушек, которые могут сами за себя постоять. В клубе юный десантник она занимается три года с тех пор, как стала посещать секцию рукопашного боя. В подобных сборах она участвует не впервые. Говорит, они помогают стать самостоятельнее и улучшают физическую форму. «Здесь все по взрослому», говорит она.

Условия в лагере действительно приближены к военным. Палаточный городок раскинулся посреди степи. От палящего солнца спасает тень немногочисленных деревьев. Строгий распорядок дня включает в себя многочасовые тренировки, занятия по тактико-специальной подготовке, топографии, основам медицинских знаний. Тренеры стараются развить в детях выносливость и умение работать в команде.

Регулярно лагерь посещают представители спецотдела МВД и отряда специального назначения УФСИН «Гюрза». Они проводят мастер-классы для ребят, демонстрируют вооружение и технику. Еще одна задача – патриотическое воспитание.

Главное условие пребывания – практически полное отсутствие мобильной связи. Звонок домой разрешается один раз в сутки на пять минут.
Некоторые родители приезжают сюда, чтобы помочь с полевой кухней, а заодно и повидать своих детей. Это они готовят юнармейцам вкусную и питательную еду.

Проверить свою силу духа и выносливость отважились более сотни ребят. Они проведут в лагере десять дней. Здесь же занимались 25 детей от четырех до восьми лет. Для них программа была рассчитана всего на двое суток.



Другие новости по теме:

  • Воспитанники клуба «Десантник» и « Морпех» прошли военно-полевые сборы в Волгоградской области
  • Стартовала военно-патриотическая игра "Юный защитник!
  • Отдых в осеннем лагере
  • Отдых в лагере – лучший способ провести летние каникулы
  • Юные десантники Калмыкии выступят на турнире по рукопашному бою
  • В Калмыкии прошел Кубок открытого турнира по рукопашному бою
  • Клуб «Юный десантник» отметил 3-ю годовщину со дня образования
  • Один день в спецназе
  • В Элисте состоялся открытый турнир по рукопашному бою среди детей
  • Юные десантники сдали экзамен на право ношения голубого берета

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.