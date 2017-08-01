С 1 сентября ожидается увеличение стипендии для студентов. Это касается тех, кто делает успехи в учебе, а также детей из малообеспеченных семей, инвалидов и сирот.



Минобрнауки договорилось с российскими вузами об индексации стипендий на пять целых девять десятых процента. В их числе и Калмыцкий госуниверситет, где обучаются около четырех тысяч человек. Соответствующий документ уже подписан. Об этом сегодня сообщили в КалмГУ.



Кстати, студенческие прибавки предусмотрены и в последующие два года. Федеральные власти готовы выделить на это необходимые средства. С 1 сентября ожидается увеличение стипендии для студентов. Это касается тех, кто делает успехи в учебе, а также детей из малообеспеченных семей, инвалидов и сирот.Минобрнауки договорилось с российскими вузами об индексации стипендий на пять целых девять десятых процента. В их числе и Калмыцкий госуниверситет, где обучаются около четырех тысяч человек. Соответствующий документ уже подписан. Об этом сегодня сообщили в КалмГУ.Кстати, студенческие прибавки предусмотрены и в последующие два года. Федеральные власти готовы выделить на это необходимые средства.



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