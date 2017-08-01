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Вчера, 17:58

В республике будет отремонтировано более 106 км федеральных автодорог


В республике будет отремонтировано более 106 км федеральных автодорогВ республике будет отремонтировано более 106 км федеральных автодорог. Об этом говорили на встрече Председатель Правительства Калмыкии и руководитель Росавтодора. В этом году будет выделено 467 миллионов рублей на ремонт 50 километров действующей сети дорог общего пользования федерального значения, сообщает сайт правительства.

В следующем году приведут в порядок еще почти 26 километров на сумму – тридцать один миллион. На капитальный же ремонт могут рассчитывать 30 километров федеральной сети Калмыкии. Как было заявлено, Росавтодор также продолжит оказывать финансовую поддержку региону для реализации программ по ремонту и строительству дорог в городах и селах.

Сейчас 73% федеральных трасс на территории Калмыкии приведено в норму. К концу следующего года вся сеть подведомственных Росавтодору дорог будет отремонтирована. Также обсудили вопрос о передаче в федеральную собственность нескольких участков региональных автотрасс. В частности, дорог Яшкуль-Комсомольский-Артезиан, Элиста-Ремонтное, Элиста-Аргзир-Минеральные воды и северной объездной дороги вокруг степной столицы.



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