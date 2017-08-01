В День физкультурника в Элисте будет проведен 2-й этап Всероссийской Спартакиады трудящихся к 80-летию Госкомспорта, об этом журналистам рассказали сегодня представители профильного ведомства и ветераны спорта. Первый этап состоялся в районах и среди различных ведомств города.



Победителей ждут подарки. Кроме того, по итогам регионального этапа Спартакиады будет проведён отбор для участия в финальных соревнованиях, которые запланированы на сентябрь в Чебоксарах. В День физкультурника в Элисте будет проведен 2-й этап Всероссийской Спартакиады трудящихся к 80-летию Госкомспорта, об этом журналистам рассказали сегодня представители профильного ведомства и ветераны спорта. Первый этап состоялся в районах и среди различных ведомств города.Победителей ждут подарки. Кроме того, по итогам регионального этапа Спартакиады будет проведён отбор для участия в финальных соревнованиях, которые запланированы на сентябрь в Чебоксарах.



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