Приближается праздник всех любителей спорта и приверженцев здорового образа жизни. В субботу отмечается Всероссийский День физкультурника. К нему традиционно присоединится Калмыкия.



Основные мероприятия состоятся в Элисте в течение двух дней сразу на 4-х площадках: новом спорткомплексе, во дворце спорта имени Калдарикова, на стадионах Юность и Буревестник. Соревнования пройдут по армрестлингу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике, плаванию, шахматам, настольному теннису.



Полный список вы видите на своих экранах. Приглашаем всех элистинцев и гостей города стать частью спортивного праздника в качестве участника или болельщика. Приближается праздник всех любителей спорта и приверженцев здорового образа жизни. В субботу отмечается Всероссийский День физкультурника. К нему традиционно присоединится Калмыкия.Основные мероприятия состоятся в Элисте в течение двух дней сразу на 4-х площадках: новом спорткомплексе, во дворце спорта имени Калдарикова, на стадионах Юность и Буревестник. Соревнования пройдут по армрестлингу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике, плаванию, шахматам, настольному теннису.Полный список вы видите на своих экранах. Приглашаем всех элистинцев и гостей города стать частью спортивного праздника в качестве участника или болельщика.



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