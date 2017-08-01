В субботу отмечается Всероссийский День физкультурника
Приближается праздник всех любителей спорта и приверженцев здорового образа жизни. В субботу отмечается Всероссийский День физкультурника. К нему традиционно присоединится Калмыкия.
Основные мероприятия состоятся в Элисте в течение двух дней сразу на 4-х площадках: новом спорткомплексе, во дворце спорта имени Калдарикова, на стадионах Юность и Буревестник. Соревнования пройдут по армрестлингу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике, плаванию, шахматам, настольному теннису.
Полный список вы видите на своих экранах. Приглашаем всех элистинцев и гостей города стать частью спортивного праздника в качестве участника или болельщика.