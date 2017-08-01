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Сегодня, 12:54

В Калмыцком научном центре РАН состоялось заседание круглого стола


В Калмыцком научном центре РАН состоялось заседание круглого столаВ Калмыцком научном центре Российской академии наук состоялось заседание круглого стола. Главная тема – национальный героический эпос “Джангар” как феномен нематериального культурного наследия монголоязычных народов: итоги и перспективы изучения.

Ученые обсуждают актуальные проблемы исследования эпоса, устного народного творчества, современного быта, культуры и этнографии монгольских народов. Мероприятия организовано совместно с Калмыцким Госуниверситетом. Сейчас на заседании находится наша съемочная группа. И подробный материал мы планируем представить в вечернем выпуске.



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