Наложен арест на 1 тонну сена

Судебные приставы Черноземельского района наложили арест на 1 тонну сена с лиманов, принадлежащего одному из хозяйств. Как сообщают в региональном управлении службы судебных приставов, всему виной образовавшаяся задолженность бывшему временно управляющему – свыше семисот сорока тысяч рублей.



Руководство СПК предупреждено об уголовной ответственности за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту и неисполнение решения суда. В течение десяти дней должник обязан рассчитаться с долгом, иначе сено будет продано с публичных торгов. Предварительная его стоимость - 600 тысяч рублей. Вырученные от продажи средства будут перечислены в пользу взыскателя. Судебные приставы Черноземельского района наложили арест на 1 тонну сена с лиманов, принадлежащего одному из хозяйств. Как сообщают в региональном управлении службы судебных приставов, всему виной образовавшаяся задолженность бывшему временно управляющему – свыше семисот сорока тысяч рублей.Руководство СПК предупреждено об уголовной ответственности за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту и неисполнение решения суда. В течение десяти дней должник обязан рассчитаться с долгом, иначе сено будет продано с публичных торгов. Предварительная его стоимость - 600 тысяч рублей. Вырученные от продажи средства будут перечислены в пользу взыскателя.



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