С начала августа в рамках второго этапа оперативно- профилактической операции «Мак» в регионе уничтожено более 3 тысяч кустов конопли. В Целинном районе недалеко от поселка Верхний Яшкуль обнаружили крупный ареал дикорастущего растения площадью более восьмидесяти квадратных метров. За его ликвидацией наблюдала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.



Вещество тетрагидроканнабинол, которое содержится в этом растении – запрещено в России. Однако это не мешает некоторым жителям региона выращивать самый распространенный в мире наркотик – марихуану, в домашних условиях. 25 кустов дикорастущей конопли с видимыми следами культивации - полива и рыхления почвы в ходе проверки оперативными службами были обнаружены на животноводческой стоянке в Ики – Бурульском районе. Мини-плантацию устроил 38-летний местный житель, работник КФХ. В момент задержания фермер находился в состоянии наркотического опьянения. А вот эту наркоплантацию площадью более восьмидесяти квадратных метров сотрудники полиции выявили в Целинном районе.



Специалисты Верхнеяшкульского СМО и сотрудники полиции борются с «дурман-травой» буквально голыми руками. Растение высотой более 2 метров необходимо вырывать вместе с корнями.



В целях пресечения оборота наркотиков растительного происхождения стражи правопорядка сотрудничают со специалистами сельских муниципальных образований. Только так можно вовремя выявить очаги произрастания опасных растений.



За полгода сотрудниками полиции выявлено 4 факта культивирования растений, содержащих наркотические вещества. Возбуждены уголовные дела. Незаконная деятельность наркопритона была пресечена и в Элисте. К уголовной ответственности привлечены два человека. Зафиксировано 5 фактов поставки синтетических наркотических средств из Волгоградской области. В эти дни с дикорастущей коноплей борются сразу в нескольких районах республики. В адрес администраций уже направлены представления об устранении указанных нарушений антинаркотического законодательства. Следующее кампания по уничтожению конопли запланировано на 20 августа в Юстинском районе. С начала августа в рамках второго этапа оперативно- профилактической операции «Мак» в регионе уничтожено более 3 тысяч кустов конопли. В Целинном районе недалеко от поселка Верхний Яшкуль обнаружили крупный ареал дикорастущего растения площадью более восьмидесяти квадратных метров. За его ликвидацией наблюдала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.Вещество тетрагидроканнабинол, которое содержится в этом растении – запрещено в России. Однако это не мешает некоторым жителям региона выращивать самый распространенный в мире наркотик – марихуану, в домашних условиях. 25 кустов дикорастущей конопли с видимыми следами культивации - полива и рыхления почвы в ходе проверки оперативными службами были обнаружены на животноводческой стоянке в Ики – Бурульском районе. Мини-плантацию устроил 38-летний местный житель, работник КФХ. В момент задержания фермер находился в состоянии наркотического опьянения. А вот эту наркоплантацию площадью более восьмидесяти квадратных метров сотрудники полиции выявили в Целинном районе.Специалисты Верхнеяшкульского СМО и сотрудники полиции борются с «дурман-травой» буквально голыми руками. Растение высотой более 2 метров необходимо вырывать вместе с корнями.В целях пресечения оборота наркотиков растительного происхождения стражи правопорядка сотрудничают со специалистами сельских муниципальных образований. Только так можно вовремя выявить очаги произрастания опасных растений.За полгода сотрудниками полиции выявлено 4 факта культивирования растений, содержащих наркотические вещества. Возбуждены уголовные дела. Незаконная деятельность наркопритона была пресечена и в Элисте. К уголовной ответственности привлечены два человека. Зафиксировано 5 фактов поставки синтетических наркотических средств из Волгоградской области. В эти дни с дикорастущей коноплей борются сразу в нескольких районах республики. В адрес администраций уже направлены представления об устранении указанных нарушений антинаркотического законодательства. Следующее кампания по уничтожению конопли запланировано на 20 августа в Юстинском районе.



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