Подтвержден диагноз КГЛ у жителя Ростовской области

Диагноз Конго-Крымская геморрагическая лихорадка лабораторно подтвержден у жителя Ростовской области, работающего в Калмыкии. Состояние больного не вызывает опасения, отметили в управлении Роспотребнадзора.



Всего же в Калмыкии от укусов клещей пострадало 667 человек. Из них – 250 детей в возрасте до 14 лет. Специалисты предупреждают население о необходимости строго соблюдать меры предосторожности. Именно на этот период приходится второй пик активизации клещей, к тому же, их размножению способствуют и погодные условия. Диагноз Конго-Крымская геморрагическая лихорадка лабораторно подтвержден у жителя Ростовской области, работающего в Калмыкии. Состояние больного не вызывает опасения, отметили в управлении Роспотребнадзора.Всего же в Калмыкии от укусов клещей пострадало 667 человек. Из них – 250 детей в возрасте до 14 лет. Специалисты предупреждают население о необходимости строго соблюдать меры предосторожности. Именно на этот период приходится второй пик активизации клещей, к тому же, их размножению способствуют и погодные условия.



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