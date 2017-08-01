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Сегодня, 12:46

Подтвержден диагноз КГЛ у жителя Ростовской области


Подтвержден диагноз КГЛ у жителя Ростовской областиДиагноз Конго-Крымская геморрагическая лихорадка лабораторно подтвержден у жителя Ростовской области, работающего в Калмыкии. Состояние больного не вызывает опасения, отметили в управлении Роспотребнадзора.

Всего же в Калмыкии от укусов клещей пострадало 667 человек. Из них – 250 детей в возрасте до 14 лет. Специалисты предупреждают население о необходимости строго соблюдать меры предосторожности. Именно на этот период приходится второй пик активизации клещей, к тому же, их размножению способствуют и погодные условия.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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