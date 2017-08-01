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Прямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM
Сегодня, 18:10
Калмыкия внесена в благоприятную зону.
Калмыкия внесена в благоприятную зону. По предложениям государственной ветеринарной службы Калмыкии, которая представила необходимую доказательную базу, Россельхознадзором было принято решение о снятии всех ограничительных мер на территории региона.
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