Одинокий тополь не останется без помощи. Так считают экологи и те, кто неравнодушен к памятнику живой природы, который нуждается в оздоровлении. Молния нанесла дереву значительный ущерб. Специалисты говорят, разряд мог погубить тополь, но он выстоял. Какие меры будут предприняты по сохранению объекта, узнавала Дельгир Сангаджи-Горяева.



Народный поэт Калмыкии Григорий Кукарека часто бывает здесь. Не только для того, чтобы дотронуться до священного дерева, которое считается магическим и имеет особое значение для буддистов. Он трепетно и бережно относится к охране памятника природы с того момента, когда впервые увидел в степи одинокий тополь более сорока лет назад. Сейчас, когда дерево пострадало от природной стихии и нуждается в лечении, Григорий Григорьевич готов прийти на помощь. Говорит, что речь о визитной карточке Калмыкии. Отсюда открывается живописная панорама окрестностей, овеянных легендами. Сюда стремятся паломники и туристы со всех уголков России и других стран.



Как рассказывают специалисты, молния сорвала с дерева куски коры. Мощный удар и прохождение электрического разряда по всему стволу не сломили могучего старожила, которому по разным оценкам от 80-ти до ста с лишним лет. Но если бы тополь было моложе, поврежденные ткани восстановились бы и закрыли рану целиком. Уязвимость его связана со структурой и глубоко уходящей под землю корневой системой.



Между тем, министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды республики подготовлен план мероприятий по проведению работ у одинокого тополя. Это, в первую очередь, заживление раны путем нанесения садового вара на пораженную древесину. Необходимо также вскопать почву вокруг дерева внутри огражденного участка для улучшения аэрации, внести комплексные минеральные удобрения, временно ограничить посещение объекта.



Существует легенда, что дерево посадил здесь монах, который привез семена из Тибета. Хотя ученые до сих пор не могут прийти к общему мнению по поводу его происхождения. Известно, что когда-то здесь была тополиная роща. Сейчас одинокий тополь занесен в национальный реестр старовозрастных деревьев России. В 2015 году ему присвоен статус памятника живой природы регионального значения. В апреле этого года было проведено исследование дерева. Замерены высота и обхват стволА, уточнены координаты произрастания. В лабораторных условиях будет определен точный возраст. Результаты и рекомендации по проведению комплекса оздоровительных мероприятий Центром древесных экспертиз здорового леса будут представлены в сентябре. Ну, а экологи еще раз призывают к тому, чтобы бережное отношение к природе стало нормой поведения, а желание сохранить и приумножить это богатство – осознанной необходимостью. Одинокий тополь не останется без помощи. Так считают экологи и те, кто неравнодушен к памятнику живой природы, который нуждается в оздоровлении. Молния нанесла дереву значительный ущерб. Специалисты говорят, разряд мог погубить тополь, но он выстоял. Какие меры будут предприняты по сохранению объекта, узнавала Дельгир Сангаджи-Горяева.Народный поэт Калмыкии Григорий Кукарека часто бывает здесь. Не только для того, чтобы дотронуться до священного дерева, которое считается магическим и имеет особое значение для буддистов. Он трепетно и бережно относится к охране памятника природы с того момента, когда впервые увидел в степи одинокий тополь более сорока лет назад. Сейчас, когда дерево пострадало от природной стихии и нуждается в лечении, Григорий Григорьевич готов прийти на помощь. Говорит, что речь о визитной карточке Калмыкии. Отсюда открывается живописная панорама окрестностей, овеянных легендами. Сюда стремятся паломники и туристы со всех уголков России и других стран.Как рассказывают специалисты, молния сорвала с дерева куски коры. Мощный удар и прохождение электрического разряда по всему стволу не сломили могучего старожила, которому по разным оценкам от 80-ти до ста с лишним лет. Но если бы тополь было моложе, поврежденные ткани восстановились бы и закрыли рану целиком. Уязвимость его связана со структурой и глубоко уходящей под землю корневой системой.Между тем, министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды республики подготовлен план мероприятий по проведению работ у одинокого тополя. Это, в первую очередь, заживление раны путем нанесения садового вара на пораженную древесину. Необходимо также вскопать почву вокруг дерева внутри огражденного участка для улучшения аэрации, внести комплексные минеральные удобрения, временно ограничить посещение объекта.Существует легенда, что дерево посадил здесь монах, который привез семена из Тибета. Хотя ученые до сих пор не могут прийти к общему мнению по поводу его происхождения. Известно, что когда-то здесь была тополиная роща. Сейчас одинокий тополь занесен в национальный реестр старовозрастных деревьев России. В 2015 году ему присвоен статус памятника живой природы регионального значения. В апреле этого года было проведено исследование дерева. Замерены высота и обхват стволА, уточнены координаты произрастания. В лабораторных условиях будет определен точный возраст. Результаты и рекомендации по проведению комплекса оздоровительных мероприятий Центром древесных экспертиз здорового леса будут представлены в сентябре. Ну, а экологи еще раз призывают к тому, чтобы бережное отношение к природе стало нормой поведения, а желание сохранить и приумножить это богатство – осознанной необходимостью.



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