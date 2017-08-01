Большой ритуал, посвященный подношению Цаган Аве, Белому старцу, состоится в это воскресенье. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель буддийских объединений Калмыкии Церен багш.



По его словам, этот ритуал принесет не только удачу, но и здоровье всем участникам подношения. С собой нужно принести 9 белых продуктов, лампадку, сделанную из теста, топлёное масло и благовоние.



В сентябре буддийский союз совершит паломничество в Хошеутовский хурул в Астраханскую область. Присоединиться могут все желающие. Дорога примерно займет 10 дней, ежедневный маршрут - 25-30 километров. Большой ритуал, посвященный подношению Цаган Аве, Белому старцу, состоится в это воскресенье. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель буддийских объединений Калмыкии Церен багш.По его словам, этот ритуал принесет не только удачу, но и здоровье всем участникам подношения. С собой нужно принести 9 белых продуктов, лампадку, сделанную из теста, топлёное масло и благовоние.В сентябре буддийский союз совершит паломничество в Хошеутовский хурул в Астраханскую область. Присоединиться могут все желающие. Дорога примерно займет 10 дней, ежедневный маршрут - 25-30 километров.



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