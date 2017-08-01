ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:24

В Калмыкии возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями


В Калмыкии возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиямиВ Калмыкии возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. Это связано с жалобами родителей на требование приобретать за свой счет школьную мебель.

О подобном случае, стало известно на всю страну во время прямой линии с президентом России. Напомню, элистинка Лариса Якупова, чей сын пойдет в первый класс, сообщила, что из всех родителей только она возразила на предложение классного руководителя купить школьные парты.

Глава Калмыкии Алексей Орлов взял ситуацию под личный контроль и в ходе видеоконференции с жителями региона подчеркнул, что в новом учебном году все школы на сто процентов будут обеспечены учебниками и партами.

Сейчас проводится комплекс необходимых следственных действий для установления всех обстоятельств преступления и изобличения лиц, причастных к нему.



Другие новости по теме:

  • Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинских услуг
  • В ходе работ по обеспечению водоснабжением с. Троицкое похищены бюджетные средства
  • Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Дома престарелых
  • Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра образования, науки и культуры региона
  • В отношении осуждённого возбуждено уголовное дело
  • В отношении полицейского возбуждено уголовное дело
  • По факту похищения Андрея Стенина возбуждено уголовное дело
  • По факту убийства мужчины в Элисте возбуждено уголовное дело
  • По факту покушения на убийство в Элисте возбуждено уголовное дело
  • В Калмыкии осужден гражданин Таджикистана за подделку документов

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.