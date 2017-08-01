В Калмыкии возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. Это связано с жалобами родителей на требование приобретать за свой счет школьную мебель.



О подобном случае, стало известно на всю страну во время прямой линии с президентом России. Напомню, элистинка Лариса Якупова, чей сын пойдет в первый класс, сообщила, что из всех родителей только она возразила на предложение классного руководителя купить школьные парты.



Глава Калмыкии Алексей Орлов взял ситуацию под личный контроль и в ходе видеоконференции с жителями региона подчеркнул, что в новом учебном году все школы на сто процентов будут обеспечены учебниками и партами.



Сейчас проводится комплекс необходимых следственных действий для установления всех обстоятельств преступления и изобличения лиц, причастных к нему. В Калмыкии возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. Это связано с жалобами родителей на требование приобретать за свой счет школьную мебель.О подобном случае, стало известно на всю страну во время прямой линии с президентом России. Напомню, элистинка Лариса Якупова, чей сын пойдет в первый класс, сообщила, что из всех родителей только она возразила на предложение классного руководителя купить школьные парты.Глава Калмыкии Алексей Орлов взял ситуацию под личный контроль и в ходе видеоконференции с жителями региона подчеркнул, что в новом учебном году все школы на сто процентов будут обеспечены учебниками и партами.Сейчас проводится комплекс необходимых следственных действий для установления всех обстоятельств преступления и изобличения лиц, причастных к нему.



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