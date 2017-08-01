В Элисте продолжается приемка образовательных учреждений

В Элисте продолжается мероприятия по приемке образовательных учреждений к началу нового учебного года. После каждого визита – межведомственная комиссия проводит заседание, заслушивает всех специалистов, и выносит вердикт. В течение двух дней осмотр прошли 15 школ. Только в 2-х нашли ряд нарушений. Какие сроки установлены для их устранения, и кто же – в составе проверяющих, выясняла Татьяна Гюзяляева.



После каждого визита – межведомственная комиссия проводит заседание, в ходе которого заслушивает всех специалистов, затем выносит вердикт. В течение двух дней проверку прошли 15 школ. И только в 2-х нашли ряд нарушений, которые должны быть устранены до 20 августа. Сотрудники Роспотребнадзора обход начинают с классных комнат. Пристальное внимание к освещению, а в кабинетах информатики – к уровню электромагнитных колебаний, а также - наличию парт нового поколения. Регулируемые парты и стулья в дефиците. Между тем, согласно современным требованиям оборудованием такого образца должны быть оснащены все классы. В первую очередь, начальный блок. Сегодня этот вопрос решается на уровне Министерства образования республики.



Под строгим оком проверяющих и работа систем тепло – водоснабжения, а также - пищеблоков. Существуют целый перечень санитарно-гигиенических требований к содержанию, оборудованию, устройству помещений.



Также в составе комиссии - сотрудники Управления МЧС. Их главные требования – наличие в каждом общеобразовательном учреждении автоматизированной пожарной сигнализации, схем эвакуации, кроме того, должны быть свободные выходы, исправные доводчики на дверях. Огнетушители обязывают размещать не только в коридорах, но и в классах, где преподают физику, химию, труд. Пользоваться ими должен уметь каждый школьник. В ходе проверки, одно нарушение уже зарегистрировано. В русской национальной гимназии не подключенЫ к автоматизированной пожарной сигнализации подсобные помещения. Но, как замечают проверяющие, в этом году нарушений значительно меньше. По многим решения принимаются оперативно.



Между тем межведомственная комиссия продолжит осуществлять проверку общеобразовательных учреждений города, о результатах станет известно чуть позже. В Элисте продолжается мероприятия по приемке образовательных учреждений к началу нового учебного года. После каждого визита – межведомственная комиссия проводит заседание, заслушивает всех специалистов, и выносит вердикт. В течение двух дней осмотр прошли 15 школ. Только в 2-х нашли ряд нарушений. Какие сроки установлены для их устранения, и кто же – в составе проверяющих, выясняла Татьяна Гюзяляева.После каждого визита – межведомственная комиссия проводит заседание, в ходе которого заслушивает всех специалистов, затем выносит вердикт. В течение двух дней проверку прошли 15 школ. И только в 2-х нашли ряд нарушений, которые должны быть устранены до 20 августа. Сотрудники Роспотребнадзора обход начинают с классных комнат. Пристальное внимание к освещению, а в кабинетах информатики – к уровню электромагнитных колебаний, а также - наличию парт нового поколения. Регулируемые парты и стулья в дефиците. Между тем, согласно современным требованиям оборудованием такого образца должны быть оснащены все классы. В первую очередь, начальный блок. Сегодня этот вопрос решается на уровне Министерства образования республики.Под строгим оком проверяющих и работа систем тепло – водоснабжения, а также - пищеблоков. Существуют целый перечень санитарно-гигиенических требований к содержанию, оборудованию, устройству помещений.Также в составе комиссии - сотрудники Управления МЧС. Их главные требования – наличие в каждом общеобразовательном учреждении автоматизированной пожарной сигнализации, схем эвакуации, кроме того, должны быть свободные выходы, исправные доводчики на дверях. Огнетушители обязывают размещать не только в коридорах, но и в классах, где преподают физику, химию, труд. Пользоваться ими должен уметь каждый школьник. В ходе проверки, одно нарушение уже зарегистрировано. В русской национальной гимназии не подключенЫ к автоматизированной пожарной сигнализации подсобные помещения. Но, как замечают проверяющие, в этом году нарушений значительно меньше. По многим решения принимаются оперативно.Между тем межведомственная комиссия продолжит осуществлять проверку общеобразовательных учреждений города, о результатах станет известно чуть позже.



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