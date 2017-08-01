Сегодня вечером Алексей Орлов примет участие в торжественной церемонии передачи капсулы с землей и символа Калмыкии – эпоса Джангар – для участия в комплексном международном комбинированном пробеге, посвященном 90-летию ДОСААФ России.



Мероприятие состоится на Мемориальном комплексе Вечный огонь. Капсулы с землей, привезенной также с мемориала воинам 28-й Армии в поселке Хулхута Яшкульского района, примет председатель регионального отделения Сегодня вечером Алексей Орлов примет участие в торжественной церемонии передачи капсулы с землей и символа Калмыкии – эпоса Джангар – для участия в комплексном международном комбинированном пробеге, посвященном 90-летию ДОСААФ России.Мероприятие состоится на Мемориальном комплексе Вечный огонь. Капсулы с землей, привезенной также с мемориала воинам 28-й Армии в поселке Хулхута Яшкульского района, примет председатель регионального отделения



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