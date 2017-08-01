ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:16

В Волгограде Председатель Правительства России Дмитрий Медведев провел совещание


В Волгограде Председатель Правительства России Дмитрий Медведев провел совещаниеВ Волгограде Председатель Правительства России Дмитрий Медведев провел совещание по сохранению, предотвращению загрязнения и рациональному использованию реки Волга. В нем принял участие Глава Калмыкии Алексей Орлов.

Как было отмечено, в бассейне реки живёт более трети населения России. Здесь сосредоточено около 45% промышленного производства, примерно 50% сельхозпотенциала и более 20% всего рыбного промысла. Но именно в бассейне Волги сложилась самая напряжённая экологическая ситуация. Для решения проблемы формируется новый приоритетный проект по очищению и сохранению Волги.

Объем финансирования до 2020 года составит 257 миллиардов рублей. По словам Медведева, нельзя допустить ситуации, чтобы расходы на очищение Волги в основном упали на субъекты, однако регионы Приволжья должны подготовить свои проекты.

Очищение реки потребует скоординированных усилий федерального центра, всех приволжских регионов и бизнеса, отметил премьер-министр. Так как проблематика имеет, по сути, общегосударственное значение. О некоторых итогах совещания рассказал Глава Калмыкии.



Другие новости по теме:

  • В Волгограде состоялось совещание под председательством Медведева
  • Алексей Орлов примет участие в совещании под председательством Медведева
  • Дмитрий Медведев проверил готовность субъектов к проведению ЕГЭ
  • Председатель правительства провел совещание с представителями финансовых структур
  • Налоговые льготы для регионов, не стимулирующих инвестиционную активность, могут быть упразднены
  • Алексей Орлов принял участие в совещании по вопросу развития многофункциональных центров
  • Алексей Орлов принял участие в селекторном совещании по вопросам проведения сельскохозяйственных уборочных работ
  • Дмитрий Медведев прибыл в Томск
  • Дмитрий Медведев и "Открытое правительство" обсудят бизнес-климат в РФ
  • Популяция осетровых в низовьях Волги сократилась на 99%

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.