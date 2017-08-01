В Волгограде Председатель Правительства России Дмитрий Медведев провел совещание по сохранению, предотвращению загрязнения и рациональному использованию реки Волга. В нем принял участие Глава Калмыкии Алексей Орлов.



Как было отмечено, в бассейне реки живёт более трети населения России. Здесь сосредоточено около 45% промышленного производства, примерно 50% сельхозпотенциала и более 20% всего рыбного промысла. Но именно в бассейне Волги сложилась самая напряжённая экологическая ситуация. Для решения проблемы формируется новый приоритетный проект по очищению и сохранению Волги.



Объем финансирования до 2020 года составит 257 миллиардов рублей. По словам Медведева, нельзя допустить ситуации, чтобы расходы на очищение Волги в основном упали на субъекты, однако регионы Приволжья должны подготовить свои проекты.



Очищение реки потребует скоординированных усилий федерального центра, всех приволжских регионов и бизнеса, отметил премьер-министр. Так как проблематика имеет, по сути, общегосударственное значение. О некоторых итогах совещания рассказал Глава Калмыкии. В Волгограде Председатель Правительства России Дмитрий Медведев провел совещание по сохранению, предотвращению загрязнения и рациональному использованию реки Волга. В нем принял участие Глава Калмыкии Алексей Орлов.Как было отмечено, в бассейне реки живёт более трети населения России. Здесь сосредоточено около 45% промышленного производства, примерно 50% сельхозпотенциала и более 20% всего рыбного промысла. Но именно в бассейне Волги сложилась самая напряжённая экологическая ситуация. Для решения проблемы формируется новый приоритетный проект по очищению и сохранению Волги.Объем финансирования до 2020 года составит 257 миллиардов рублей. По словам Медведева, нельзя допустить ситуации, чтобы расходы на очищение Волги в основном упали на субъекты, однако регионы Приволжья должны подготовить свои проекты.Очищение реки потребует скоординированных усилий федерального центра, всех приволжских регионов и бизнеса, отметил премьер-министр. Так как проблематика имеет, по сути, общегосударственное значение. О некоторых итогах совещания рассказал Глава Калмыкии.



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