«Здесь и сейчас» - представители Общественной Палаты республики

Согласование интересов граждан, общественных объединений, органов власти для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития. Об этом и многом другом - в выпуске программы «Здесь и сейчас» будут говорить представители Общественной Палаты республики.



Слушайте программу «Здесь и сейчас» в этот четверг в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ, и смотрите трансляцию на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Телефон прямого эфира 4-11-26. Согласование интересов граждан, общественных объединений, органов власти для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития. Об этом и многом другом - в выпуске программы «Здесь и сейчас» будут говорить представители Общественной Палаты республики.Слушайте программу «Здесь и сейчас» в этот четверг в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ, и смотрите трансляцию на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Телефон прямого эфира 4-11-26.



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