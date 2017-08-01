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Сегодня, 14:17

Элистинская сборная успешно выступила на детской Всероссийской летней параспартакиаде


Элистинская сборная успешно выступила на детской Всероссийской летней параспартакиадеЭлистинская сборная успешно выступила на Всероссийской летней параспартакиаде детей с поражением опорно-двигательного аппарата. Она проходила в городе Раменское Московской области. Калмыцких атлетов чествовали в региональном центре спортивной подготовки сборных команд. Тему продолжит Элла Хаптаханова.

Несмотря на усталость, ребята с удовольствием делятся впечатлениями от прошедшей в Раменске параспартакиады. Сборная по бочча, в которой трое игроков - Айса Титеева, Улана Шараева и Дорджи Карвенов заняли призовое третье место. Победа над москвичами, одной из опытных команд, и вывела их на одну из ступень «Олимпа».

В Элисте их встречают как победителей. Пока этот результат в их активе самый высокий. Это и понятно, ведь калмыцкая сборная молодая, в соревнованиях всероссийского уровня принимает участие с недавних пор. Но с каждым выступлением, проявляя волю и характер, ребята улучшают результаты. В конце июня – выступили на Кубке России, там и обратили на себя внимание.

Сложнее всего приходится Очиру Босхомджиеву. Его рукам мячи непослушны, но он демонстрирует мастерство благодаря специальным приспособлениям. В логике и умении мыслить ему не отказать.

Поздравление принимает и игрок по настольному теннису Дмитрий Герасимов. Участвуя в престижных соревнованиях впервые, он завоевал почетное второе место.

А самые горячие болельщики ребят – это их родные, наблюдавшие за ходом соревнований.

И вот приятная новость от министра спорта и молодежной политики Дорджи Шикеева. Для участников параспартакиады в сентябре будет приобретен специальный автотранспорт. Так что можно смело мечтать о новых соревнованиях и победах.



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