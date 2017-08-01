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Сегодня, 12:48

На заводе «Арсчи» началась ликвидация несанкционированной свалки


На заводе «Арсчи» началась ликвидация несанкционированной свалкиНа заводе по переработке кожевенно-мехового сырья «Арсчи» началась ликвидация несанкционированной свалки производственных биологических отходов. Год назад горожане обратились с жалобами в администрацию Элисты. Гниющие шкуры могли стать очагом заражения бездомных животных, а те в свою очередь - переносчиками заболеваний и угрозой экологической безопасности столицы. Подробнее - Зоя Бармагнанова.

Около двухсот тонн гниющих биологических отходов сосредоточены на площади более двухсот квадратных метров. Обильно засыпанные солью шкуры животных на протяжении года хранятся в этом амбаре. И это несмотря на то, что прокуратура города совместно со специалистами Россельхознадзора и Роспотребнадзора еще тогда квалифицировала действия руководства предприятия, как нарушение санитарных норм. А зловонная свалка в нескольких метрах от производственных цехов признана биологически опасной.

В августе прошлого года в связи с отсутствием руководства - должника, предприятие не смогло в срок исполнить требования исполнительного документа. Сегодня директор завода по переработке кожевенно-мехового сырья, более года возглавлявший предприятие, числится в розыске. Наложен арест на имущество. Общая сумма задолженности по заработной плате рабочим, неоплаченным налогам и штрафам составляет более двух миллионов рублей. Непогашенным остается и административное наказание в пятьсот тысяч за несанкционированную свалку, которое вынес Россельхознадзор. В настоящее время в районе бывшей птицефабрики «Вознесеновская» располагается специальный котлован для уничтожения биоматериалов. В ликвидации гниющих отходов задействовано 6 единиц техники.

Только в черте города зарегистрировано 22 несанкционированных свалки. 7 из них ликвидированы с начала года. Такие данные приводят специалисты отдела охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы.

Известно, что на закупку специальной одежды для рабочих, занятых уничтожением биологических отходов на заводе по переработке кожевенно-мехового сырья, из городского бюджета было выделено около 5 тысяч рублей. Общая стоимость работ составляет - 50 тысяч. И всё это ложится на плечи элистинцев, исправно оплачивающих налоги в казну калмыцкой столицы. В течение этой недели несанкционированная свалка будет ликвидирована.



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