Прокуратура Калмыкии подводит итоги за полугодие

Прокуратура республики подводит итоги работы за первое полугодие. На коллегии акцентировали внимание на основных направлениях: в сфере надзора за исполнением федерального законодательства было принято около 7 тысяч актов прокурорского реагирования, 2 тысячи человек привлечены к ответственности.



Особое внимание – соблюдению прав граждан при оказании коммунальных услуг, осуществлении капитального ремонта домов, обеспечении жильем детей-сирот. После вмешательства прокуратуры погашена задолженность по государственным и муниципальным контрактам на сумму свыше восьмисот миллионов рублей.



Не снижается активность борьбы с коррупцией. Следственными органами возбуждено 8 уголовных дел. При осуществление надзора за органами предварительного следствия и дознания вскрыто около 7 тысяч нарушений закона. Прокуратура республики подводит итоги работы за первое полугодие. На коллегии акцентировали внимание на основных направлениях: в сфере надзора за исполнением федерального законодательства было принято около 7 тысяч актов прокурорского реагирования, 2 тысячи человек привлечены к ответственности.Особое внимание – соблюдению прав граждан при оказании коммунальных услуг, осуществлении капитального ремонта домов, обеспечении жильем детей-сирот. После вмешательства прокуратуры погашена задолженность по государственным и муниципальным контрактам на сумму свыше восьмисот миллионов рублей.Не снижается активность борьбы с коррупцией. Следственными органами возбуждено 8 уголовных дел. При осуществление надзора за органами предварительного следствия и дознания вскрыто около 7 тысяч нарушений закона.



Смотреть полный выпуск новостей



