Сегодня в России и Южной Осетии вспоминают трагические события августа 2008 года. Прошло девять лет, однако тысячи жителей небольшой закавказской республики до сих пор не могут забыть бомбежки и обстрелы. А чувство страха и ощущение потери, возможно, не уйдет никогда. Россия, защищая жителей Южной Осетии, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.



Несколько десятков российских военнослужащих были ранены, более десяти убиты. В их числе и наш земляк, пулеметчик гвардии рядовой контрактной службы Василий Монтаев. Он был посмертно награжден орденом мужества. Сегодня в России и Южной Осетии вспоминают трагические события августа 2008 года. Прошло девять лет, однако тысячи жителей небольшой закавказской республики до сих пор не могут забыть бомбежки и обстрелы. А чувство страха и ощущение потери, возможно, не уйдет никогда. Россия, защищая жителей Южной Осетии, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Несколько десятков российских военнослужащих были ранены, более десяти убиты. В их числе и наш земляк, пулеметчик гвардии рядовой контрактной службы Василий Монтаев. Он был посмертно награжден орденом мужества.



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