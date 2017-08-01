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Вчера, 16:34

Школьных парт в новом учебном году потребуется много


Школьных парт в новом учебном году потребуется многоСогласно данным мониторинга регионального министерства образования потребность в ростовой мебели для учащихся начальных классов в регионе составляет порядка трех тысяч единиц. Такие данные были озвучены заместителем министра образования Татьяной Питкиевой на встрече с журналистами.

Объясняется это тем, что на протяжении четырех лет количество детей школьного возраста увеличилось. Так, по предварительным данным в новом учебном году за парты сядут порядка тридцати трех с половиной тысяч детей, что почти на тысячу больше, чем в прошлом.

Только в Элисте, в связи с этим открываются дополнительные классы для тех, кто идет в школу впервые. Если в прошлом году таких классов было 57, то в этом году планируется довести их количество до 65.



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