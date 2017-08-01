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Вчера, 16:31

В министерстве экономики представили стратегию социально-экономического развития


В министерстве экономики представили стратегию социально-экономического развитияСтратегию социально-экономического развития региона до 2020 года обсудили на совещании министерства экономики и торговли с участием депутатов муниципального уровня. Документ предусматривает 7 разделов и 2 предложения. Его основная цель – это повышение благосостояния и уровня жизни населения.

Как было отмечено, есть и вопросы, которые нужно решать. Это низкая конкурентоспособность, отток квалифицированных кадров, недостаточное развитие инженерной системы. На совещании также остановились на общем финансировании строек и объектов, представленных стратегией.

Общая сумма – больше 8 миллиардов рублей. Из федерального бюджета – свыше 6-ти миллиардов, из республиканской казны – 700 миллионов. Учитываются также средства местного бюджета и внебюджетных источников.



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