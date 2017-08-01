Опыт ФСС признан полезным

Опыт работы Фонда социального страхования по Калмыкии в части создания условий для граждан с ограниченными возможностями здоровья должен быть использован другими ведомствами. Такое решение принято на сегодняшнем Совете по делам инвалидов при главе республики по итогам обсуждения программы «Доступная среда».



ФСС - одним из первых в регионе получил «паспорт доступности». Как было отмечено, кампанию по паспортизации объектов органы государственной и муниципальных властей начали в этом году. Ряд объектов проходит экспертизу в министерстве социального развития.



Главой региона дано поручение активизировать работу по реализации программы «Доступная среда». Тем более, что федеральный Центр уже определился с финансированием проекта на 2018 год. Опыт работы Фонда социального страхования по Калмыкии в части создания условий для граждан с ограниченными возможностями здоровья должен быть использован другими ведомствами. Такое решение принято на сегодняшнем Совете по делам инвалидов при главе республики по итогам обсуждения программы «Доступная среда».ФСС - одним из первых в регионе получил «паспорт доступности». Как было отмечено, кампанию по паспортизации объектов органы государственной и муниципальных властей начали в этом году. Ряд объектов проходит экспертизу в министерстве социального развития.Главой региона дано поручение активизировать работу по реализации программы «Доступная среда». Тем более, что федеральный Центр уже определился с финансированием проекта на 2018 год.



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