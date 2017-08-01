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Сегодня, 14:28

В Дагестане продолжается Всероссийский фестиваль «Голос Евразии»


В Дагестане продолжается Всероссийский фестиваль «Голос Евразии»В Дагестане в селении Манас продолжается Всероссийский фестиваль «Голос Евразии», учрежденный ВГТРК. Он проводится в четвертый раз, но впервые на Юге страны, в целях сохранения и пропаганды традиционных культурных ценностей и самобытности народов России.

Наша телерадиокомпания – один из претендентов на победу, ежегодно ГТРК Калмыкия входит в число призеров фестиваля как с телевизионными проектами, так и с радиопрограммами. Надеемся, что и в этом году наши коллеги порадуют.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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