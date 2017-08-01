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Сегодня, 14:26

Более 15 миллионов рублей на реализацию программы «Родовый сертификат»


Более 15 миллионов рублей на реализацию программы «Родовый сертификат»Более 15 миллионов рублей получили медучреждения Калмыкии из Фонда социального страхования на реализацию программы «Родовый сертификат». Этот документ позволяет будущей маме выбрать женскую консультацию, а в дальнейшем и роддом. Большая часть выделенных денег перечислена в Перинатальный центр. На какие цели направлены поступившие средства, выясняла Елена Алексенко.

Мамой ростовчанка Сапият Исаева стала во второй раз. Ее дочери всего несколько дней от роду. По программе родовых сертификатов Сапият сама выбирала родильный дом. И осталась очень довольна.

Выбору женщин врачи перинатального центра радуются. Каждый родовый сертификат – это дополнительное финансирование, которое пополняет фонд заработной платы учреждения, а также позволяет приобрести оборудование, расходные материалы и медикаменты. За последние пять лет на срЕдства, поступившие в рамках реализации этой программы здесь закуплено спецтехники на сумму свыше 17 миллионов рублей.

В этом году в перинатальном центре приобрели самые современные аппараты искусственной вентиляции легких, необходимые для проведения реанимационных мероприятий.

Появилось здесь и новейшее оборудование для выхаживания младенцев. Это не только аппараты для искусственной вентиляции легких, предназначенный для детей, но и прикроватный монитор с церебральной функцией. Он позволяет отследить параметры жизнедеятельности головного мозга ребенка. В целом благодаря современному оснащению врачи элистинского перинатального центра могут выхаживать даже новорождённых весом до килограмма.

Всего в реализации федеральной программы «Родовый сертификат» в регионе приняли участие пятнадцать объектов здравоохранения. Это медучреждения, наблюдающие женщин в период беременности, районные больницы и перинатальный центр, а также организации, наблюдающие детей в первый год их жизни.

Благодаря родовым сертификатам значительно увеличилась и зарплата медицинских работников. Это сказалось и на качестве оказываемых услуг.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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