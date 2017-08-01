ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 14:23

В КалмГУ продолжается прием документов на бакалавриат и в магистратуру на договорной основе


В КалмГУ продолжается прием документов на бакалавриат и в магистратуру на договорной основеВ КалмГУ продолжается прием документов на бакалавриат и в магистратуру на договорной основе. Между тем, завершается кампания по зачислению на бюджетные места.

Как заявил на брифинге ректор Бадма Салаев, в этом году число желающих учиться в вузе превышает цифры прошлых лет. Поступило более 5 тысяч заявлений. Из них примерно пятая часть попадут на бюджетные места. Но остается вариант –договорная основа. КалмГУ предлагает социальный пакет, который отчасти компенсирует расходы на обучение.

И еще, если обучающийся на платной основе воспользовался кредитом сбербанка, вуз берет на себя обязательства погашать ежемесячные процентные начисления.



Другие новости по теме:

  • В КалмГу начался прием документов по направлению магистратура
  • В КалмГУ продолжаются вступительные испытания по направлениям магистратуры
  • В российских вузах стартовал прием документов
  • КалмГУ успешно завершил набор на бюджетные места очного обучения
  • Прием студентов в Калмыцкий государственный университет завершен
  • В КалмГУ завершился прием оригиналов документов от поступающих
  • В КалмГУ подано около 3-х тысяч заявлений абитуриентов
  • В приемной комиссии КалмГУ прогнозируют наплыв абитуриентов
  • КалмГУ успешно завершил набор на бюджетные места
  • В КГУ завершилась церемония публичного зачисления студентов

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.