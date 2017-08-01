В КалмГУ продолжается прием документов на бакалавриат и в магистратуру на договорной основе. Между тем, завершается кампания по зачислению на бюджетные места.



Как заявил на брифинге ректор Бадма Салаев, в этом году число желающих учиться в вузе превышает цифры прошлых лет. Поступило более 5 тысяч заявлений. Из них примерно пятая часть попадут на бюджетные места. Но остается вариант –договорная основа. КалмГУ предлагает социальный пакет, который отчасти компенсирует расходы на обучение.



И еще, если обучающийся на платной основе воспользовался кредитом сбербанка, вуз берет на себя обязательства погашать ежемесячные процентные начисления. В КалмГУ продолжается прием документов на бакалавриат и в магистратуру на договорной основе. Между тем, завершается кампания по зачислению на бюджетные места.Как заявил на брифинге ректор Бадма Салаев, в этом году число желающих учиться в вузе превышает цифры прошлых лет. Поступило более 5 тысяч заявлений. Из них примерно пятая часть попадут на бюджетные места. Но остается вариант –договорная основа. КалмГУ предлагает социальный пакет, который отчасти компенсирует расходы на обучение.И еще, если обучающийся на платной основе воспользовался кредитом сбербанка, вуз берет на себя обязательства погашать ежемесячные процентные начисления.



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