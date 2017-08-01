В КалмГУ продолжается прием документов на бакалавриат и в магистратуру на договорной основе
В КалмГУ продолжается прием документов на бакалавриат и в магистратуру на договорной основе. Между тем, завершается кампания по зачислению на бюджетные места.
Как заявил на брифинге ректор Бадма Салаев, в этом году число желающих учиться в вузе превышает цифры прошлых лет. Поступило более 5 тысяч заявлений. Из них примерно пятая часть попадут на бюджетные места. Но остается вариант –договорная основа. КалмГУ предлагает социальный пакет, который отчасти компенсирует расходы на обучение.
И еще, если обучающийся на платной основе воспользовался кредитом сбербанка, вуз берет на себя обязательства погашать ежемесячные процентные начисления.