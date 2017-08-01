В Элисте экспертная комиссия проверила ход ремонта дорожного полотна по улицам Ленина и Буденного. В первую очередь обращают внимание на качество работ, в том числе соблюдение технологии укладки асфальтного покрытия, соответствие нормам. Тему продолжит Дельгир Сангаджи-Горяева.



Выездная группа проверила состояние дорожного покрытия проезжей части по улице Буденного. Сейчас здесь идет фрезеровка асфальта и замена бордюра. Протяженность участка от кольца улицы Пушкина - 1 километр 790 метров. Приступили к работам в конце мая, до сдачи объекта осталось чуть больше недели.



А вот дорожное покрытие по улице Ленина, по словам главного инженера подрядной организации Александра Волкогонова, отслужил срок эксплуатации и требует замены. На укладку нового полотна потребуется около 5 дней.



Последний раз капитальный ремонт дорог в городе производился почти 20 лет назад, за это время покрытие износилось. Об этом говорил Алексей Орлов в рамках онлайн общения с жителями региона. Он заверил, что до конца 2017 года все работы по улице Ленина будут завершены полностью. Помимо заказчика, контролирует ход ремонта и общественность.



В прошлом году руководство региона разработало стратегию дорожного строительства. Куда вошли дороги как регионального, так и муниципального уровней. Тогда и начали ремонт и реконструкцию некоторых магистралей, которые сегодня заметно преобразились. Это улица Демьяновская, часть Ипподромной, Номто Очирова и многие другие. Вопросы, касающиеся состояния городских дорог, не раз прозвучали в рамках проекта Глава онлайн.



Что касается переулка Родниковый, который находится в районе Казанского кафедрального собора, ремонтные работы там начнутся в этом году. Стоит отметить, что вся дорожная концепция с полным названием улиц и переулков будет находиться в открытом доступе.



В ближайшее время состоится приемка дороги по улице Шевцовой, после того, как здесь установят знаки и нанесут разметку. В Элисте экспертная комиссия проверила ход ремонта дорожного полотна по улицам Ленина и Буденного. В первую очередь обращают внимание на качество работ, в том числе соблюдение технологии укладки асфальтного покрытия, соответствие нормам. Тему продолжит Дельгир Сангаджи-Горяева.Выездная группа проверила состояние дорожного покрытия проезжей части по улице Буденного. Сейчас здесь идет фрезеровка асфальта и замена бордюра. Протяженность участка от кольца улицы Пушкина - 1 километр 790 метров. Приступили к работам в конце мая, до сдачи объекта осталось чуть больше недели.А вот дорожное покрытие по улице Ленина, по словам главного инженера подрядной организации Александра Волкогонова, отслужил срок эксплуатации и требует замены. На укладку нового полотна потребуется около 5 дней.Последний раз капитальный ремонт дорог в городе производился почти 20 лет назад, за это время покрытие износилось. Об этом говорил Алексей Орлов в рамках онлайн общения с жителями региона. Он заверил, что до конца 2017 года все работы по улице Ленина будут завершены полностью. Помимо заказчика, контролирует ход ремонта и общественность.В прошлом году руководство региона разработало стратегию дорожного строительства. Куда вошли дороги как регионального, так и муниципального уровней. Тогда и начали ремонт и реконструкцию некоторых магистралей, которые сегодня заметно преобразились. Это улица Демьяновская, часть Ипподромной, Номто Очирова и многие другие. Вопросы, касающиеся состояния городских дорог, не раз прозвучали в рамках проекта Глава онлайн.Что касается переулка Родниковый, который находится в районе Казанского кафедрального собора, ремонтные работы там начнутся в этом году. Стоит отметить, что вся дорожная концепция с полным названием улиц и переулков будет находиться в открытом доступе.В ближайшее время состоится приемка дороги по улице Шевцовой, после того, как здесь установят знаки и нанесут разметку.



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