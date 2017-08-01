В рамках общения с жителями в режиме онлайн Алексей Орлов подробнее рассказал о поручениях, которые озвучены Путиным. В частности, речь шла о долгострое – городской детской поликлинике. Также речь шла о плотине, которая сдерживает сейчас напор Каспия и защищает населенные пункты. Объект уже устарел, а потому Алексей Орлов обратился к президенту с просьбой включить регион в соответствующую программу, чтобы в следующем году начать реконструкцию. И вот какие поручения в связи с этим были даны Путиным правительству России.



Туристическая привлекательность – на эту тему также поступило немало вопросов в ходе онлайн общения. Алексей Орлов отметил, что мероприятия, который проводятся в регионе, с каждым годом привлекают все больше туристов.



Расширенную версию он-лайн конференции Алексея Орлова смотрите завтра в 8.20 на телеканала Россия. И в 18 часов на канале Россия 24. В рамках общения с жителями в режиме онлайн Алексей Орлов подробнее рассказал о поручениях, которые озвучены Путиным. В частности, речь шла о долгострое – городской детской поликлинике. Также речь шла о плотине, которая сдерживает сейчас напор Каспия и защищает населенные пункты. Объект уже устарел, а потому Алексей Орлов обратился к президенту с просьбой включить регион в соответствующую программу, чтобы в следующем году начать реконструкцию. И вот какие поручения в связи с этим были даны Путиным правительству России.Туристическая привлекательность – на эту тему также поступило немало вопросов в ходе онлайн общения. Алексей Орлов отметил, что мероприятия, который проводятся в регионе, с каждым годом привлекают все больше туристов.Расширенную версию он-лайн конференции Алексея Орлова смотрите завтра в 8.20 на телеканала Россия. И в 18 часов на канале Россия 24.



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