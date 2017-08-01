В Калмыкии проходит второй этап международного военного ралли

Второй этап международного военного ралли проходит в Яшкульском районе Калмыкии. Несколько десятков участников преодолевают специальный маршрут протяженностью чуть менее двухсот километров. Соревнования проводятся на серийно выпускаемой российской военной технике.



Стартовали гонщики в поселке Утта. Также маршрут охватывает Астраханскую и Волгоградскую области. Но калмыцкий участник – самый большой. Кстати, вне конкурсного зачета дистанцию проходят и сборные команды от предприятий промышленности и Росгвардии. Второй этап международного военного ралли проходит в Яшкульском районе Калмыкии. Несколько десятков участников преодолевают специальный маршрут протяженностью чуть менее двухсот километров. Соревнования проводятся на серийно выпускаемой российской военной технике.Стартовали гонщики в поселке Утта. Также маршрут охватывает Астраханскую и Волгоградскую области. Но калмыцкий участник – самый большой. Кстати, вне конкурсного зачета дистанцию проходят и сборные команды от предприятий промышленности и Росгвардии.



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