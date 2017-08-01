«Здесь и сейчас» о молодежной политики региона

Вопросы развития молодежной политики региона обсудили в эфире интерактивной программы «Здесь и сейчас» на «Радио России - Калмыкия» с участием министра спорта и молодежной политики республики Дорджи Шикеева.



Он рассказал, в частности о реконструкции Центра спортивной подготовки. В ближайшее время в здании появятся дополнительные спортивные площадки. Речь шла и и возрождении большого футбола.



12 и 13 августа Элиста присоединится ко Всероссийскому Дню физкультурника. Мероприятие одновременно пройдет в 45 городах. Программа праздника обещает быть интересной и насыщенной. Победители войдут в состав сборной команды Калмыкии, которая с 21-го по 25-е сентября представит республику на финальном этапе Всероссийской спартакиады трудящихся в городе Чебоксары. Вопросы развития молодежной политики региона обсудили в эфире интерактивной программы «Здесь и сейчас» на «Радио России - Калмыкия» с участием министра спорта и молодежной политики республики Дорджи Шикеева.Он рассказал, в частности о реконструкции Центра спортивной подготовки. В ближайшее время в здании появятся дополнительные спортивные площадки. Речь шла и и возрождении большого футбола.12 и 13 августа Элиста присоединится ко Всероссийскому Дню физкультурника. Мероприятие одновременно пройдет в 45 городах. Программа праздника обещает быть интересной и насыщенной. Победители войдут в состав сборной команды Калмыкии, которая с 21-го по 25-е сентября представит республику на финальном этапе Всероссийской спартакиады трудящихся в городе Чебоксары.



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