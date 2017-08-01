ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 18:08

«Здесь и сейчас» о молодежной политики региона


«Здесь и сейчас» о молодежной политики регионаВопросы развития молодежной политики региона обсудили в эфире интерактивной программы «Здесь и сейчас» на «Радио России - Калмыкия» с участием министра спорта и молодежной политики республики Дорджи Шикеева.

Он рассказал, в частности о реконструкции Центра спортивной подготовки. В ближайшее время в здании появятся дополнительные спортивные площадки. Речь шла и и возрождении большого футбола.

12 и 13 августа Элиста присоединится ко Всероссийскому Дню физкультурника. Мероприятие одновременно пройдет в 45 городах. Программа праздника обещает быть интересной и насыщенной. Победители войдут в состав сборной команды Калмыкии, которая с 21-го по 25-е сентября представит республику на финальном этапе Всероссийской спартакиады трудящихся в городе Чебоксары.



Другие новости по теме:

  • «Здесь и сейчас» о молодежной плитике
  • В Министерстве спорта и молодежной политики подвели итоги месячника «Эколето»
  • В Элисте пройдет деловой форум
  • Назначен новый Министр спорта и молодежной политики
  • С 29 по 31-е марта состоится семинар по вопросам реализации государственной молодежной политики
  • В Элисте пройдет День физкультурника
  • В Общественной молодежной палате идёт обсуждение проблем молодёжной политики
  • В Калмыкии пройдет Фестиваль тюльпанов
  • В Калмыкии обсудили перспективы развития туризма
  • Сбербанк и Министерство спорта, туризма и молодежной политики Калмыкии укрепляют сотрудничество

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.