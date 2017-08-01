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Вчера, 18:06

Принудительный сбор денег с родителей в школах отменен


Принудительный сбор денег с родителей в школах отмененСегодня представители министерства образования и профильного управления администрации города провели рабочую встречу с руководством учебных заведений Элисты по итогам работы координационного совещания, которое состоялось накануне под председательством главы региона, который дал ряд поручений. Речь шла о категорическом запрете на принудительный сбор денег с родителей на материально-техническое оснащение образовательных учреждений.

Профильным ведомством был проведен мониторинг потребности в так называемой ростовой мебели. В первую очередь, обратили внимание на учащихся с 1-го по 7-й классы, поскольку это ребята, которые сегодня учатся согласно государственным федеральным стандартам нового поколения. На обеспечение инвентарем этой категории детей в общей сложности необходимо около 32 миллионов рублей.

И еще. В соответствии с указанием президента страны Владимира Путина и главы региона Алексея Орлова, сейчас прорабатывается новая дорожная карта по обеспечению местами в дошкольных учреждениях детей, начиная с полутора лет.



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