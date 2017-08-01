Сегодня в Яшкульском районе проходит военное ралли в рамках этапа армейских международных игр. По степным просторам проедут российские и египетские гонщики.



Маршрут охватывает Астраханскую и Волгоградскую области. В Калмыкии предстоит преодолеть 190 километров. И сейчас на ралли работает наша съемочная группа. На прямой связи со студией Елена Алексенко. Сегодня в Яшкульском районе проходит военное ралли в рамках этапа армейских международных игр. По степным просторам проедут российские и египетские гонщики.Маршрут охватывает Астраханскую и Волгоградскую области. В Калмыкии предстоит преодолеть 190 километров. И сейчас на ралли работает наша съемочная группа. На прямой связи со студией Елена Алексенко.



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