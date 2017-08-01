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Вчера, 12:50

Семь плановых проверок проведут специалисты Управления Росприроднадзора по Калмыкии


Семь плановых проверок проведут специалисты Управления Росприроднадзора по КалмыкииСемь плановых проверок в этом году проведут специалисты Управления Росприроднадзора по Калмыкии. Об этом было заявлено на коллегии, где подводили итоги прошлого года. В этом году в ведомстве планируют увеличить число внеплановых рейдов.

Один из последних был связан с аварией на трассе Элиста – Волгоград. В результате столкновения большегрузов произошел разрыв цистерны, на дорогу разлился битум. Загрязненный участок оградили. Сейчас ведется расследование.

Также на коллегии по правоприменительной практике озвучили, что мероприятий, посвященных Году экологии будет больше.



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