Семь плановых проверок проведут специалисты Управления Росприроднадзора по Калмыкии

Семь плановых проверок в этом году проведут специалисты Управления Росприроднадзора по Калмыкии. Об этом было заявлено на коллегии, где подводили итоги прошлого года. В этом году в ведомстве планируют увеличить число внеплановых рейдов.



Один из последних был связан с аварией на трассе Элиста – Волгоград. В результате столкновения большегрузов произошел разрыв цистерны, на дорогу разлился битум. Загрязненный участок оградили. Сейчас ведется расследование.



Также на коллегии по правоприменительной практике озвучили, что мероприятий, посвященных Году экологии будет больше. Семь плановых проверок в этом году проведут специалисты Управления Росприроднадзора по Калмыкии. Об этом было заявлено на коллегии, где подводили итоги прошлого года. В этом году в ведомстве планируют увеличить число внеплановых рейдов.Один из последних был связан с аварией на трассе Элиста – Волгоград. В результате столкновения большегрузов произошел разрыв цистерны, на дорогу разлился битум. Загрязненный участок оградили. Сейчас ведется расследование.Также на коллегии по правоприменительной практике озвучили, что мероприятий, посвященных Году экологии будет больше.



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