ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 12:48

Лучшие калмыцкие предприниматели получат гранты главы региона


Лучшие калмыцкие предприниматели получат гранты главы регионаЛучшие калмыцкие предприниматели, занятые в сфере внутреннего и въездного туризма, получат гранты главы региона. Они предоставляются в виде субсидий из республиканского бюджета. Программы будут рассматриваться по четырем номинациям: лучшие проекты в сфере этнографического туризма, создание турмаршрута, развитие коллективного средства размещения и улучшение инфраструктуры. Соискателем могут стать как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Подробнее Зоя Бармагнанова.

Предприниматель Дмитрий Сангаджиев подготовил на конкурс два проекта. Более пяти лет он занимается в республике строительством домов. С началом развития туризма в Калмыкии взялся за возведение юрт

Одна из составляющих успеха развития туристического бизнеса - это господдержка предпринимателей. В этом году Главой Калмыкии Алексеем Орловым на реализацию проектов в сфере въездного и внутреннего туризма учреждены четыре гранта – два миллиона двести тысяч рублей. Заявки на конкурс от представителей бизнес-сообщества принимаются до 1 сентября. Развитие туристической индустрии в Калмыкии увеличит налоговые поступления в доходную часть бюджета, привлечет в сферу частные инвестиционные средства, а также создаст в регионе дополнительные рабочие места.

Директор по развитию бизнеса в международной консалтинговой корпорации Джангар Санжиев считает, что туризм в Калмыкии должен стать отдельной индустрией, а не носить сезонный характер. Только тогда эта сфера деятельности начнет приносить ощутимый доход региону.

Количество туристов в Калмыкии с каждым годом растет. Кого-то привлекает необычная природа, некоторые заинтересованы в знакомстве с буддийской культурой, другие приезжают посетить национальные архитектурные и этнографические объекты. Есть и путешественники. Москвич Эдуард Новиков вместе с семьей в Элисте проездом.

Большая часть региона - это просторные степи, придумать проекты по развитию туристской инфраструктуры непросто. В этом году решено выделить семьсот тысяч рублей на лучший из них. Победители по остальным номинациям получат господдержку на осуществление своих идей - пятьсот тысяч. Итоги конкурса будут подведены в середине сентября.



Другие новости по теме:

  • В Элисте открылся Центр Восточной медицины
  • Вести-Калмыкия 23.03.2017 07:00
  • Предприниматели в сфере туризма получат налоговые льготы
  • Калмыцкие предприниматели получат субсидии
  • Лучшие проекты по развитию внутреннего и въездного туризма получили гранты Главы Калмыкии
  • Предприниматели поборются за грант Главы РК
  • Вести - Калмыкия 11.07.2016: 7.10
  • Туристические фирмы Калмыкии получат субсидии из республиканского бюджета
  • В Калмыкии завершается прием заявок на гранты для СОНКО
  • В Калмыцком университете подведены итоги конкурса инновационных проектов

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.