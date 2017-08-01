Лучшие калмыцкие предприниматели получат гранты главы региона

Лучшие калмыцкие предприниматели, занятые в сфере внутреннего и въездного туризма, получат гранты главы региона. Они предоставляются в виде субсидий из республиканского бюджета. Программы будут рассматриваться по четырем номинациям: лучшие проекты в сфере этнографического туризма, создание турмаршрута, развитие коллективного средства размещения и улучшение инфраструктуры. Соискателем могут стать как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Подробнее Зоя Бармагнанова.



Предприниматель Дмитрий Сангаджиев подготовил на конкурс два проекта. Более пяти лет он занимается в республике строительством домов. С началом развития туризма в Калмыкии взялся за возведение юрт



Одна из составляющих успеха развития туристического бизнеса - это господдержка предпринимателей. В этом году Главой Калмыкии Алексеем Орловым на реализацию проектов в сфере въездного и внутреннего туризма учреждены четыре гранта – два миллиона двести тысяч рублей. Заявки на конкурс от представителей бизнес-сообщества принимаются до 1 сентября. Развитие туристической индустрии в Калмыкии увеличит налоговые поступления в доходную часть бюджета, привлечет в сферу частные инвестиционные средства, а также создаст в регионе дополнительные рабочие места.



Директор по развитию бизнеса в международной консалтинговой корпорации Джангар Санжиев считает, что туризм в Калмыкии должен стать отдельной индустрией, а не носить сезонный характер. Только тогда эта сфера деятельности начнет приносить ощутимый доход региону.



Количество туристов в Калмыкии с каждым годом растет. Кого-то привлекает необычная природа, некоторые заинтересованы в знакомстве с буддийской культурой, другие приезжают посетить национальные архитектурные и этнографические объекты. Есть и путешественники. Москвич Эдуард Новиков вместе с семьей в Элисте проездом.



Большая часть региона - это просторные степи, придумать проекты по развитию туристской инфраструктуры непросто. В этом году решено выделить семьсот тысяч рублей на лучший из них. Победители по остальным номинациям получат господдержку на осуществление своих идей - пятьсот тысяч. Итоги конкурса будут подведены в середине сентября. Лучшие калмыцкие предприниматели, занятые в сфере внутреннего и въездного туризма, получат гранты главы региона. Они предоставляются в виде субсидий из республиканского бюджета. Программы будут рассматриваться по четырем номинациям: лучшие проекты в сфере этнографического туризма, создание турмаршрута, развитие коллективного средства размещения и улучшение инфраструктуры. Соискателем могут стать как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. Подробнее Зоя Бармагнанова.Предприниматель Дмитрий Сангаджиев подготовил на конкурс два проекта. Более пяти лет он занимается в республике строительством домов. С началом развития туризма в Калмыкии взялся за возведение юртОдна из составляющих успеха развития туристического бизнеса - это господдержка предпринимателей. В этом году Главой Калмыкии Алексеем Орловым на реализацию проектов в сфере въездного и внутреннего туризма учреждены четыре гранта – два миллиона двести тысяч рублей. Заявки на конкурс от представителей бизнес-сообщества принимаются до 1 сентября. Развитие туристической индустрии в Калмыкии увеличит налоговые поступления в доходную часть бюджета, привлечет в сферу частные инвестиционные средства, а также создаст в регионе дополнительные рабочие места.Директор по развитию бизнеса в международной консалтинговой корпорации Джангар Санжиев считает, что туризм в Калмыкии должен стать отдельной индустрией, а не носить сезонный характер. Только тогда эта сфера деятельности начнет приносить ощутимый доход региону.Количество туристов в Калмыкии с каждым годом растет. Кого-то привлекает необычная природа, некоторые заинтересованы в знакомстве с буддийской культурой, другие приезжают посетить национальные архитектурные и этнографические объекты. Есть и путешественники. Москвич Эдуард Новиков вместе с семьей в Элисте проездом.Большая часть региона - это просторные степи, придумать проекты по развитию туристской инфраструктуры непросто. В этом году решено выделить семьсот тысяч рублей на лучший из них. Победители по остальным номинациям получат господдержку на осуществление своих идей - пятьсот тысяч. Итоги конкурса будут подведены в середине сентября.



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