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Вчера, 12:46

1 сентября в Элисте будет сдан многоквартирный дом по программе переселения из аварийного жилья


1 сентября в Элисте будет сдан многоквартирный дом по программе переселения из аварийного жилья1 сентября в Элисте будет торжественно сдан многоквартирный дом по программе переселения из аварийного жилья. Сейчас там завершаются отделочные работы. Об этом в интервью «Вестям» сообщил глава столичной администрации Окон Нохашкиев.

124 семьи справят новоселье в 10 микрорайоне, где возведен целый комплекс многоэтажек. В планах – строительство школы и детского сада. Что же касается ремонта дорог, Нохашкиев отметил десятки улиц, проездов и переулков. Как известно, уже проводится капитальный ремонт главной улицы - Ленина, это 6 километров асфальта.

Интервью с Главой администрации Элисты Оконом Нохашкиевым смотрите сегодня в эфире телеканала Россия 24 в 18 часов.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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